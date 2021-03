"Mon amie Adèle" : la série phénomène de Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

Adèle (Eve Hewson) et Louise (Simona Brown) dans "Mon amie Adèle"

publié le 02/03/2021 à 13:02

En ligne depuis quelques semaines sur Netflix, Mon amie Adèle est l'une des séries les plus regardées sur la plate-forme. Il faut reconnaître que les six épisodes de cette mini-série britannique, adaptée du roman éponyme de Sarah Pinborough, se regarde d'une traite tant l'intrigue est prenante.

Si vous avez terminé Mon amie Adèle, vous ne vous remettez probablement pas de la scène finale. Nous n'en dévoilerons pas les détails pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la série, mais nous vous conseillons fortement de la découvrir. Celle d'une relation extra-conjugale entre Louise (Simona Brown) et David (Tom Bateman), marié à Adèle (Eve Hewson), mais qui bascule peu à peu dans une dimension onirique et angoissante.

Après cette saison de 6 épisodes, pourra-t-on avoir droit à une saison 2 ? Pour le moment, Netflix n'a pas communiqué officiellement sur le dossier. Mon amie Adèle est une mini-série, à l'instar du Jeu de la Dame, et n'a pas vocation à une suite. D'ailleurs dans une interview pour l'Express UK, l'auteure a expliqué qu'il n'y aurait pas de saison 2 : "pas autant que je sache", avant d'ajouter : "Je serais curieuse de voir ce qu'ils peuvent faire car c'est une fin assez fermée. Mais si ça marche bien [la saison 1, ndlr], on ne sait jamais".