Marvel : qui est Titania, incarnée par Jameela Jamil dans la série "She-Hulk" ?

publié le 11/06/2021 à 14:48

L'univers Marvel sur le petit écran continue de grandir. Après les séries WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki (disponible depuis le 9 juin), les fans pourront découvrir l'histoire de Jennifer Walters aka She-Hulk, la cousine de Bruce Banner. Et le casting s'agrandit comme le rapporte le média américain Variety.

En effet, Jameela Jamil, inoubliable Tahani Al Jamil dans la série The Good Place (sur Netflix), va incarner Titania, l'adversaire de Jennifer Walters-She-Hulk qui sera d'ailleurs jouée par Tatiana Maslany (Orphan Black). She-Hulk est une "version" plus libérée, confiante et combattante de Jennifer Walters. Elle ne perd pas ses facultés intellectuelles, ni son esprit.

Pour le moment, la série n'a pas de date de diffusion sur Disney+, ce qui laisse le temps aux fans de faire connaissance avec Titania. De son vrai nom Mary McPherran, elle est née prématurément dans une famille pauvre de Denver. D'apparence fragile et maigrichonne, elle est victime de harcèlement scolaire pendant de nombreuses années, moquée pour son physique. Sa seule amie est Marsha Rosenberg, une jeune fille aussi solitaire. Entre l'école et ses corvées à la maison, Mary McPherran rêve de devenir une super-héroïne.

Elle fait croire qu'elle est Spider-Woman

Lassée de sa vie et du harcèlement qu'elle subit, Mary décide de changer son quotidien. Elle fait croire à sa meilleure amie Marsha qu'elle est la seconde Spider-Woman, qui est en réalité Julia Carpenter. Marsha est incapable de tenir sa langue et la rumeur comme quoi Mary est Spider-Woman fait rapidement le tour de la ville. Les deux jeunes femmes sont alors invitées auprès de la haute société lors d'un dîner. Mais au beau milieu de la fête, la vérité est découverte puisque la vraie Spider-Woman vole à la rescousse de citoyens attaqués par le Faiseur. Mary est alors démasquée et ostracisée. Seule Marsha continue de lui parler.

Sa rencontre avec le Docteur Fatalis va tout changer

Rejetée de tous et désespérée, Mary accepte sans hésitation la proposition du Docteur Fatalis : rejoindre son armée de méchants en échange de super-pouvoirs obtenus grâce. Marsha est aussi de la partie. Les deux femmes deviennent alors Titania et Volcania.

Titania obtient une force surhumaine et devient ainsi l'une des seules héroïnes qui peut tenir tête à She-Hulk. Sa peau est aussi renforcée et lui donne une quasi-invulnérabilité aux attaques physiques, à certains projectiles, aux maladies, aux produits corrosifs, à la chaleur et au froid.

Lutteuse expérimentée, Titania consacre sa vie au crime, alors que Volcania coule des jours heureux avec son compagnon l’Homme-Molécule. Titania de son côté est en couple avec Homme-Absorbant (Carl Creel) avec qui elle se marie. Le couple travaille un temps pour le Baron Zemo, que vous avez pu revoir dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, essaye souvent de vaincre les Avengers et les Quatre Fantastiques sans succès. Titania ne supporte pas de ne pas pouvoir battre She-Hulk et tente à chaque fois de remporter la lutte, en vain. Elle déteste aussi Spider-Man, qui l'a souvent vaincue.