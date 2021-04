"Falcon et le Soldat de l'Hiver" : qui est le mystérieux Helmut Zemo ?

publié le 01/04/2021 à 18:18

Zemo n'est pas un nouveau personnage du Marvel Cinematic Universe (MCU). Les fans du MCU connaissent bien son visage (celui de l'acteur Daniel Brühl) et n'auront pas été étonnés d'entendre Sam et Bucky prononcer son nom à la fin du deuxième épisode de Falcon et le soldat de l'hiver sur Disney+. Nous avons découvert ce méchant dans le troisième film Captain America : Civil War. Il était à l'époque un ancien membres de forces spéciales de Sokovie et en avait contre les Avengers puisqu'il les jugeait responsables de la mort de ses proches pendant la bataille contre Ultron dans l'Ère d'Ultron.

Puisqu'il ne dispose pas de super-pouvoirs, Zemo s'est chargé de concocter un plan machiavélique pour détruire les Avengers de l'intérieur en utilisant Bucky, alias le Soldat de l'Hiver, pour créer le schisme que l'on connaît entre la team Captain America et celle de Tony Stark. Zemo fait partie de ces rares méchants Marvel qui ont eu vu leurs plans se réaliser. Il a réussi à diviser nos alliés ce qui a amené la Terre (et la moitié de l'Univers) à résister moins efficacement à l'assaut de Thanos. Toujours est-il que Zemo a finalement été capturé par Black Panther qui l'a empêché de se suicider et livré aux autorités. Pour le spectateur lambda, il n'était qu'un méchant plutôt efficace, mais pas mémorable, qui passe aujourd'hui ses journées entre quatre murs.

> "The Living Are Not Done With You Yet" T'Challa and Helmut Zemo - Captain America: Civil War (2016)

Un maître de la manipulation

Dans les comics, Zemo était en réalité allemand et l'un des dirigeants d'HYDRA, l'organisation qui lutte sempiternellement contre Captain America. Son costume et son nom ont évolué à plusieurs reprises, mais aujourd'hui il est surtout connu pour sa cagoule violette. Dans le MCU, Zemo n'avait pas de costume, mais dans la bande-annonce de Falcon et le Soldat de l'Hiver (tout comme dans son générique de fin gorgé d'indices), on peut voir qu'il prend enfin le look des comics.

Nos deux héros semblent bien décidé à aller poser quelques questions à Zemo alors que ce dernier est dans une cellule, mais on sait grâce à quelques images des trailers de la série que ce dernier fini par s'enfuir. Il pourrait bien être le grand méchant de la série et continuer son petit travail de manipulation ou alors il pourrait être un agent double qui travaillerait parfois pour nos héros, pour la CIA ou le gouvernement américain en fonction de ce qui l'arrange personnellement à un instant T.

Helmut Zemo ne dispose pas de super-pouvoirs spectaculaires, pourtant il est l'une des épines les plus coriaces plantées dans le pied des Avengers. Doté d'un très bon intellect, d'une formation martiale et scientifique, Helmut Zemo est un des fins stratèges de l'univers Marvel. Les créateurs de Falcon et le Soldat de l'Hiver pourraient être tentés d'en faire un personnage aussi diabolique que Crâne Rouge, un écran de fumée pour cacher le vrai méchant de la série, poser quelques pierres pour les prochains films ou en faire un allié de circonstance de notre duo et tenter de réhabiliter le personnage. Les pistes sont encore nombreuses...