"Les Supers Nanas" : bientôt une série en live-action du dessin animé culte ?

publié le 25/08/2020 à 16:23

"Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses" ... Certains et certaines reconnaîtront ce début de recette : celle de la création des Supers Nanas par le Professeur Utonium. 15 ans après leur aventure à la télévision, Belle, Bulle et Rebelle pourraient faire leur grand retour, en prises de vues réelles.

Comme le révèle le média américain Variety, la chaîne américaine The CW, à qui l'ont doit entre autres Riverdale, Supergirl ou encore Les Frères Scott, prévoit d'adapter prochainement en live-action le dessin animé culte de la fin des années 90. Dans la première version de cette adaptation, Belle, Bulle et Rebelle ont la vingtaine et "sont complètement désillusionnées, pleines de rancœur d'avoir perdu leur enfance en combattant le crime. Accepteront-elles de se réunir de nouveau pour sauver un monde qui a plus que jamais besoin d'elles ?". On sera donc loin de l'ambiance du dessin animé de six saisons diffusé de 1998 à 2005, sur Cartoon Network en France, avec les trois petites filles.

Cette adaptation des Supers Nanas sera écrite par les scénaristes et productrices exécutives : Heather Regnier (Veronica Mars) et Diablo Cody (Juno). Elles seront épaulées par les producteurs Greg Berlanti (Flash), Sarah Schechter (Pan) et David Madden (Save The Last Dance).

> LES SUPERS NANAS générique