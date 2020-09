publié le 02/09/2020 à 16:49

Adieu dragons et prophéties et bonjour physique quantique ! Les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, ont annoncé par l'intermédiaire de leur nouvelle maison-mère Netflix, le projet sur lequel ils allaient travailler. Ne bousculant pas leurs habitudes créatives, le duo va de nouveau adapter un monument de la littérature de l'imaginaire en quittant la fantasy pour s'aventurer dans la science-fiction.

C'est sur la trilogie Le Problème à trois corps de l'écrivain chinois Liu Cixin que l'attention de la paire s'est portée. Récompensé par les prestigieux Prix Hugo et le Prix Locus, Le Problème à trois corps (édité en France chez Actes Sud et Babel) a été célébré à travers le monde et Barack Obama lui-même a expliqué que ces livres lui avaient donné une "perspective cosmique" pendant sa présidence. Le locataire de la Maison blanche a même reçu le troisième volume en avance, privilège présidentiel oblige.

"La trilogie de Liu Cixin est la plus ambitieuse saga de science-fiction que nous ayons lue. Elle transporte les lecteurs des années 60 à la fin des temps, d'une vie sur une planète bleue pâle aux confins de l'univers. Nous avons hâte de passer les prochaines années de notre vie à mettre en musique cette histoire pour les spectateurs du monde entier", ont expliqué les créateurs dans un communiqué.

Le projet de Netflix, qui racontera l'union et la division de l'humanité alors qu'un premier contact extraterrestre vient bousculer l'Histoire, ne comptera pas que sur David Benioff et D.B. Weiss. Rian Johnson (Le dernier jedi), Alexander Woo (True Blood), l'actrice et productrice Rosamund Pike (qui sera bientôt à l'affiche de la série La Roue du Temps), la boîte de production de Brad Pitt et surtout Liu Cixin et son traducteur Ken Liu (écrivain lui aussi célébré ses romans La Grâce des rois ou La Ménagerie de papier) seront de la partie.

Les fans de Game of Thrones, déçus par la fin de la série, seront peut-être rassurés d'apprendre que la trilogie de Liu Cixin est terminée et que David Benioff et D.B. Weiss n'auront pas à imaginer la fin de cette saga (et éventuellement de la gâcher).