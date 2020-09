Netflix : "Le Diable, tout le temps", "Ratched"... Que voir en septembre ?

publié le 01/09/2020 à 10:20

Pour cette rentrée 2020, Netflix mise particulièrement sur le cinéma pour occuper vos écrans. Deux films sont particulièrement attendus et auraient sans doute mérités des sorties en salles obscures (si l'on vivait encore dans le monde d'avant) : Le Diable, tout le temps et Enola Holmes.

Le premier film a un casting impressionnant : Robert Pattinson (Tenet, Twilight), Tom Holland (Spider-Man, Avengers), Sebastian Stan (Avengers), Bill Skarsgård (It), Harry Melling (Harry Potter)... L'adaptation du roman de Donald Ray Pollock vous plongera dans un univers violent où les secrets d'un pasteur, d'un shérif et de toute une galerie de personnages se croise dans l'Ohio. Enola Holmes en revanche propose une histoire beaucoup plus légère mais toujours avec une distribution 5 étoiles : Millie Bobby Brown dans le rôle titre, Henry Cavill dans celui de Sherlock Holmes ou trois visages de la saga Harry Potter (Helena Bonham Carter, Fiona Shaw et Frances de la Tour).

Du côté des séries, l’événement du mois est certainement Ratched, la nouvelle série du très productif Ryan Murphy. Cette série mettra en scène la grande méchante du cultissime Vol au dessus d'un nid de coucou, l'infirmière Ratched, ici incarnée par la talentueuse Sarah Paulson. La série de conquête spatiale Away, qui mêle expédition jusqu'à Mars et séparation familiale, avec Hilary Swank (Million Dollar Baby) et Josh Charles (The Good Wife) compte aussi parmi les grands noms de ce mois de septembre sur Netflix.

Séries et animés

> Ratched ' Official Trailer ' Netflix Date : 31/08/2020

Family Business (saison 2)

Date : 11/09/2020

Depuis qu'ils sont devenus fournisseurs officiels de beuh pour la mafia hollandaise, l'argent coule à flot chez les Hazan. Tout le monde dans la famille s'en réjouit sauf... Joseph, devenu papa, pour qui le crime en bande organisée et la paternité ne font pas bon ménage!

Ratched

Date : 18/09/2020

Ce prequel dramatique de Vol au-dessus d'un nid de coucou met en lumière le parcours de l'infirmière Ratched.

Away

Date : 04/09/2020

S'embarquant pour une dangereuse mission sur Mars à la tête d'un équipage international, Emma Green doit laisser derrière elle son mari et sa fille adolescente. Simone et Rasmus s'opposent maintenant radicalement sur la façon de sauver l'humanité.

Atiye (saison 2)

Date : 10/09/2020

Dans un univers différent, Atiye se lance dans une course contre la montre pour réaliser son destin alors que la mystérieuse organisation derrière Serdar menace l'avenir.

Duchesse

Date : 11/09/2020

Katherine Ryan interprète une mère célibataire qui se demande si elle peut guérir le mal par le mal en faisant un enfant avec son pire ennemi : le père de sa fille.

Le dernier mot

Date : 17/09/2020

Après la mort de son mari, une femme reprend peu à peu goût à la vie en écrivant des éloges funèbres, à la grande surprise de sa famille et de ses amis.

Idhun

Date : 10/09/2020

Après qu'un nécromancien s'est emparé du monde magique d'Idhun, deux adolescents aident à combattre un assassin envoyé pour tuer tous les réfugiés d'Idhun sur Terre.

Dragon's Dogma

Date : 17/09/2020

Ramené à la vie en tant qu'Insurgé, Ethan cherche à détruire le dragon qui a brisé sa vie, mais plus il combat de démons, plus il perd son humanité. au bout de ses surprises lorsqu'il essaie de piéger Laurent Thierry, un escroc de haut niveau.

Aussi : Le jeune Wallander, Chaque chose à sa place avec Cléa et Joanna, En verre et contre tous (saison 2), Histoire de tacos (vol. 2), Baby (saison 3), Carnivore (saison 9), Signs (saison 2), Criminal - Royaume-Uni (saison 2), Sing On! Etats-Unis, American barbecue : le grand défi, Jack Whitehall, travels with my father (saison 4), The school nurse files, Sneaker Addicts, À la ville comme à la scène, Le vote, en bref, Private Lives...

Films et documentaires

> Le Diable, tout le temps ' Bande-annonce officielle VOSTFR ' Netflix France Date : 31/08/2020

Le Diable, tout le temps

Date : 16/09/2020

Déterminé à sauver son épouse mourante, un homme se tourne vers la religion et prend des mesures draconiennes dans ce drame gothique avec Tom Holland et Bill Skarsgård.



Enola Holmes

Date : 23/09/2020

Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes, met ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration.



Le Match

Date : 01/09/2020

Dans une banlieue de Rome, l'organisation d'un match de football fait apparaître les dilemmes éthiques et moraux des membres d'une communauté défavorisée.



Les Phénomènes

Date : 02/09/2020

Quand une jeune mère se découvre des super-pouvoirs muselés par des années de traitement médical, elle s'allie à deux autres héros dans le même cas pour sauver le monde.



Aussi : Coup de foudre garanti, Je veux juste en finir, Trop d'amour à donner, The babysitter : killer queen, Casting pour papa, Irremediable, Chef's Table: BBQ, Bad Boy Billionaires: India, La Sagesse de la pieuvre, Derrière nos écrans de fumée, La Linea, En attendant : l'espoir figé, Le dernier vol de la navette Challenger; Gims, Ode à Latasha, The Chef Show (saison 2), Un crime parfait : l'assassinat de Detlev Rohwedder, L'affaire Watts : chronique d'une tuerie familiale et Arashi's Diaries - Voyage (Ep 12)