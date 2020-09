Céline Dion : ce que l’on sait de "Aline", le film de Lemercier inspiré de la star

publié le 31/08/2020 à 18:59

Aline, le nouveau film de Valérie Lemercier, vient de dévoiler son affiche ce lundi 31 août. Une image bluffante de l'actrice qui ressemble à s'y méprendre à la star québécoise sur l'affiche sur fond noir qui la montre de profil en train de chanter.

"Je ressens une vraie fascination pour son destin", avait déjà confié l'actrice à propos de la chanteuse à TV Mag fin 2017. Dans cette fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, qui sortira en salles le 18 novembre prochain, Valérie Lemercier revisite la vie de la star de 5 à 55 ans par le biais de son avatar, Aline Dieu. De nombreuses apparitions sont attendues dans ce film, dont celle de Michel Drucker, qui a présenté pour la première fois la chanteuse au public français en 1983.

Invité début juillet 2019 sur RTL, l'animateur et grand ami de Céline Dion a ainsi précisé que Valérie Lermercier "a écrit, dialogué, mis en scène tout le monde" et chanté "plusieurs chansons de Céline Dion à la perfection". Une performance selon lui "incroyable".

Pourquoi Aline Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Céline Dion dans Le Parisien. Partager la citation





Selon le pitch du film, tout commence au Québec à la fin des années 60, quand Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don pour le chant. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Le film de Valérie Lemercier, qui incarne elle-même la star à l'écran, vient raconter l'histoire de ce destin hors du commun.

Céline Dion elle-même a réagi à cette fiction inspirée de sa vie dans le Parisien en s'interrogeant sur le titre du film : "Pourquoi Aline Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ?". "J'en ai entendu parler, mais pas par elle. Je ne l'ai pas rencontrée", a-t-elle expliqué. La star ira néanmoins bien voir le film : "Mais j'ai hâte de voir. J'espère que ce sera super beau."

Découvrez l'affiche d'ALINE, le nouveau film événement de Valérie Lemercier, en salles le 18 novembre !

Une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion.#tousaucinema #valerielemercier #celinedion @celinedion pic.twitter.com/vnxje3FPoy — Gaumont (@Gaumont) August 31, 2020