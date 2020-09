Ivanka Trump : HBO prépare une série consacrée à la fille de Donald Trump

publié le 01/09/2020 à 18:31

Tandis que Donald Trump sera prochainement incarné à l'écran par Brendan Gleeson dans la mini-série The Comey Rule, la fille du président américain, Ivanka Trump, aura elle aussi droit à sa propre série.

D'après les informations de Collider, la chaîne américaine HBO travaillerait actuellement sur une adaptation du podcast Tabloïd : The Making of Ivanka Trump, produit par New York Magazine. Ce dernier a été mis en ligne cet été et raconte, à travers huit épisodes, la vie d'Ivanka Trump, de son enfance dans les années 80 à l'arrivée de son père à la Maison Blanche en 2017, en passant par le divorce de ses parents dans les années 1990.

Toujours selon le site Collider, l'animatrice du podcast Vanessa Grigoriadis, devrait endosser le rôle de productrice exécutive de cette nouvelle série. Cette dernière sera par ailleurs en collaboration avec Nick Hall, ancien cadre de HBO, et Nakkiah Lui, dramaturge australienne.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quels comédiens seront choisis pour incarner les membres de la famille Trump, ni quelle actrice prêtera ses traits à Ivanka Trump, l'héroïne de la série.