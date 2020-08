Brad Pitt en couple avec la mannequin Nicole Poturalski ?

publié le 27/08/2020 à 17:00

Brad Pitt aurait retrouvé l'amour. Comme le dévoile le média américain Page Six, l'acteur oscarisé pour Once Upon A Time... In Hollywood, serait en couple avec la mannequin allemande Nicole Poturalski.

Une source a d'ailleurs confirmé leur relation à Page Six : "Ils se voient et ils passent leur vacance ensemble". Brad Pitt et Nicole Poturalski se sont retrouvés le 26 août à l'aéroport du Bourget pour se rendre dans le Sud de la France dans la propriété de l'acteur, le Château Miraval. Un témoin de leur arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle explique à Entertainment Tonight : "Ils ont été vus dans une voiture qui l'a emmené dans l'autre aéroport [du Bourget] pour leur vol suivant. Ils ont volé pendant une heure et ont ensuite été aperçus dans le Sud de la France.

Nicole Poturalski, de 29 ans sa cadette, qui utilise le nom de Nico Mary dans le monde de la mode a fait les couvertures des magazines Elle et Harper’s Bazaar en Allemagne. Selon le Daily Mail, Nicole Poturalski parle 5 langues, a un enfant et a créé une fondation pour sauver les requins.

