publié le 22/05/2020 à 19:24

C'est une nouvelle qui devrait réjouir les fans du film d'animation La Reine des neiges. Selon les informations du blog The Disinsider, Disney serait en train de plancher sur une adaptation en prises de vues réelles du conte d'Hans Christian Andersen.

Comme le précise The Disinsider, il ne s'agirait pas d'un film adapté des précédents Reine des neiges et Reine des neiges 2, mais d'une véritable adaptation du célèbre conte, dont quelques fragments se retrouvent dans les dessins d'animations qui ont cartonné aux box-offices. Le film s'intitulerait The Snow Queen, La Reine des neiges en français.

Les détails du scénario sont "bien cachés", mais il se pourrait bien que Kristin Burr (Cruella, Jean-Christophe et Winnie) produise ce prochain long-métrage. Cependant, l'information est à prendre avec des pincettes, car Disney n'a pas confirmé ou officialisé cette prochaine adaptation.



Un conte publié en 1844

Publié le 21 décembre 1844, le conte d'Hans Christian Andersen raconte la lutte entre le Bien et le Mal par Gerda et son ami Kay. Ce dernier a dans son œil et son cœur, deux fragments magiques du miroir ensorcelé par le Diable. Gerda se lance dans un incroyable périple pour le retrouver au château de la Reine des neiges, dans le grand Nord, qui le retient prisonnier. C'est l'un des contes les plus populaires de l'auteur danois, mais aussi son plus long car il se divise en 7 parties.