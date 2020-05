et Thomas Hugues

publié le 18/05/2020 à 13:00

Notre invité le neurologue Laurent Vercueil, prend les contes de fées à la lettre et mène l'enquête : et si, derrière les événements qui paraissent échapper aux lois habituelles de la physique et de la biologie ; les sorts jetés ; les personnages extraordinaires, tels que les zombies, les garous ou les vampires, se cachaient de véritables troubles neurologiques ?



La Belle au bois dormant serait-elle narcoleptique ? Comment expliquer que tout le monde se soit endormi dans son château, est-ce possible dans la vraie vie ? Connait-on encore aujourd’hui des épidémies d’encéphalites léthargiques ? Pourquoi dans Blanche neige et les 7 nains Simplet rit-il tout le temps ? Qu'est-ce que le syndrome d'Angelman ? Peut-on supposer que le '' Joker '' est atteint de ce syndrome ?

Notre invité nous explique les points communs entre les elfes, créatures légendaires, et les personnes atteintes du syndrome de Williams.

à lire : La belle au bois dort-elle vraiment ? chez HumenSciences.

