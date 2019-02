Chantal Goya dans A La Bonne Heure !

publié le 12/02/2019 à 12:30

2019 démarre très fort pour Chantal Goya ! 38 ans après sa création à Paris, son spectacle mythique Le soulier qui vole a fait son grand retour les 2 et 3 février derniers sur la scène du Palais des Congrès ! Face au succès de ces trois représentations à guichet fermé, la chanteuse de 76 ans a d'ailleurs décidé de rajouter deux dates supplémentaires au Palais des Congrès les 5 et 6 Octobre prochains.



Et ce n'est pas la première fois que ce conte familial, écrit et composé par son époux Jean-Jacques Debout, remonte sur les planches. Chantal Goya l'avait déjà remis au goût du jour en 1994. Le soulier qui vole, qui a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs en France, est réédité pour la première fois en double CD et vinyle remasterisés le 26 octobre dernier.

Chantal Goya de retour sur scène avec "Le soulier qui vole"

L’histoire : Dans un petit village d’Alsace des élèves disent au revoir à leur professeur de musique quand tout à coup apparaît dans le ciel un énorme soulier. A l’intérieur une cigogne et une jeune fille volent vers le petit village ; c’est Marie Rose (Chantal Goya). Elle vient chercher, grâce au soulier de son ami le géant Balthazar, tous ses petits amis pour les emmener dans une forêt magique. Nous y retrouvons le château nougatine. Mais attention une vilaine sorcière accompagnée d’une petite pie veut enlever Marie Rose. Tous les animaux de la forêt se mobilisent et chassent la sorcière et la pie. Marie Rose emmènera tous ses amis dans le village d’Animauville ou de belles fêtes auront lieu. Mais hélas tout cela n’était qu’un rêve et les enfants se réveillant en Alsace disent au revoir à Marie Rose qui repartira dans le gros soulier qui vole pour le ramener au géant Balthazar comme promis.

Le spectacle va désormais partir en tournée avec 40 dates dans des Zéniths de France. Une occasion pour Chantal Goya de célébrer ses 40 ans de scène. Vous pourrez notamment aller l'applaudir le 27 avril à Amiens, le 28 avril à Lille, le 11 mai à Montpellier, le 12 mai à Marseille, le 26 mai à Rouen, le 26 octobre à Bordeaux, le 17 octobre à Toulouse, le 03 novembre à Bruxelles (Belgique), le 24 novembre à Tours, le 1er décembre à La Rochelle, le 21 décembre à Limoges ou encore le 22 décembre à Rennes.

