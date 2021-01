publié le 26/01/2021 à 11:10

Voilà un projet de série qui est certains d'attirer l'attention du public et des investisseurs. D'après les informations du magazine américain The Hollywood Reporter, la plateforme de streaming HBO Max est en train de travailler sur le développement d'une série Harry Potter. L'entreprise, qui appartient au mastodonte Warner qui dispose des droits de la franchise et a développé les films que nous connaissons tous, a réuni plusieurs plumes pour travailler sur une série dans l'univers magique de J.K. Rowling.

Pour l'heure, les sources du magazine ne savent pas quelles sont les pistes narratives qui sont privilégiées par HBO Max pour cette hypothétique future série qui prendra des années avant d'arriver sur nos écrans. Pour l'heure, les noms des scénaristes, réalisateurs, showrunners ou des acteurs sont inconnus. Il est trop tôt pour y penser. Mais les réunions sont nombreuses et sérieuses, explique la source du média. Les discussions sont tellement embryonnaires que HBO Max et Warner Bros. ont, quant à eux, déclaré qu'il n'y avait "pas de séries Harry Potter en cours de développement dans les studios Warner ou sur l'une de ses plateformes", en réponse aux affirmation de The Hollywood Reporter.

La franchise Harry Potter est l'une des plus puissantes du catalogue Warner. Les films ont rapporté quelques 7 milliards de dollars au groupe. La saga est toujours en extension côté cinéma avec la série des Animaux Fantastiques. Un jeu vidéo prometteur a aussi été annoncé : Hogwarts Legacy. Ces œuvres sont conçues comme des prequels à l'histoire du jeune Harry, des décennies avant la naissance du jeune sorcier à lunettes. Une série télé pourrait, elle aussi, étendre plus encore l'univers de la désormais controversée J.K. Rowling. Un choix scénaristique qui serait bien moins risqué qu'un reboot de l'histoire originel du trio Harry, Ron et Hermione sacralisée par les 8 films des années 2000.