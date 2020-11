Brésil : ils créent un balai pour se déplacer comme dans la saga Harry Potter

Vinícius Sanctus et Alessandro Russo, les inventeurs du balais volant, au Brésil, le 31 octobre 2020

publié le 18/11/2020 à 02:09

Les matchs de quidditch dans les airs pourraient bientôt être réels. Deux Brésiliens, passionnés de la saga Harry Potter, ont créé des petits véhicules à moteur permettant de se déplacer comme sur un balai volant, à la manière des personnages de l'univers de Poudlard.

Comme le rapporte Reuters et le relaie Ouest-France, les deux inventeurs de ce balais volant, Vinícius Sanctus, 39 ans, et Alessandro Russo, 28 ans, affirment que leur création, qui peut atteindre les 60 km/h, est destinée aux courts déplacements quotidiens en milieu urbain et notamment dans les rues de São Paulo, dont ils sont originaires.

L’engin est pour l’instant réservé à leur simple utilisation personnelle mais ils comptent, à l'avenir, commercialiser leur balai roulant au grand public. Les deux inventeurs envisagent de les vendre 4.000 reals, soit environ 620 €.