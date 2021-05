"Game of Thrones" : que cache la future série spin-off "10.000 Ships" ?

publié le 27/05/2021 à 16:02

Une nouvelle série inspirée par Game of Thrones - une de plus - est en train d’être créée. C’est la rançon de la gloire ! On attend bientôt la sortie de House of the Dragon sur l’histoire particulièrement agitée de la famille Targaryen, leurs cheveux argentés et leurs gros dragons. Mais, HBO n’a pas l'intention de se limiter à un seul spin-off. Il y a aura moult séries qui vont être créées dans l'univers pensé par l'auteur de la saga de fantasy, George R. R. Martin.

Ce nouveau projet est baptisé 10,000 Ships (soit 10.000 navires) et il vient, d’après nos confrères américains du magazine Deadline, de trouver ses scénaristes. C'est la co-productrice de la série Marvel démoniaque Helstrom et de Person of Interest, Amanda Segel qui prêtera sa plume pour donner vie à ces nouveaux personnages.

Une nouvelle série qui racontera l’histoire d’une grande migration maritime. Celle de la princesse guerrière Nymeria et des survivants des Rhoynars qui ont voyagé d'Essos à Dorne après leur défaite lors de la Seconde guerre des Épices. Lors de ce conflit qui s'est déroulé des siècles avant les événements que nous connaissons dans Game of Thrones, trois familles valyriennes se sont unies pour saquer la cité de Sarhoy. Massacre, incendie et esclavage en résultèrent. Cette guerre marqua un tournant dans les guerres rhoynaises, poussant les différentes cités du bassin de la région à s'allier face à l'ennemi valyrien.

Une période historique peu connue

Rappelons ici que la civilisation valyrienne était dominante à l'époque et que les familles Targaryen et Baratheon en descendent. La magie, les dragons, les cheveux argentés... Tous ces éléments viennent de Valyria.

Les fans de Game of Thrones ne connaissent que peu de choses sur cette période historique et ses acteurs. Le nom de Nymeria est cependant bien connu puisqu'il s'agit du nom de la louve rebelle d'Arya Stark. Dix Mille Navires est aussi le titre d'un livre dans l'univers de G.R.R. Martin qui raconte l'exil de Nymeria et des survivants du peuple Rhoynar et de son arrivée à Dorne. 10.000 navires furent utilisés pour cette migration spectaculaire et Nymeria ordonna la destruction de l'imposante flotte à son arrivée à Drone pour que son peuple ne cultive pas l'espoir d'un retour sur leurs terres et pensent à bâtir un avenir ailleurs.

Nymeria, une grande matriarche

À son arrivée, elle s'est mariée à Mors Martell, un patronyme bien connu des fans de Game of Thrones. Cette union permit à Dorne de profiter des forces armées de Rhoynar, de leurs talents de forgeron, mais aussi de leur magie (voire de leur science, G.R.R. Martin aime bien mélanger les deux concepts) et d'améliorer leur agriculture grâce à un système d'irrigation miraculeux.

Nymeria est l'une des grandes dirigeantes politiques de l'histoire des Sept Royaumes avec un règne de plus de 25 ans et des conquêtes et victoires militaires majeures. En bonne matriarche, elle confia sa couronne à sa fille aînée et non à son fils. Une femme forte qui pourrait bien séduire le public qui a suivi avec passion les victoires, défis et l'accession au pouvoir (plus ou moins durable) de Daenerys, Sansa, Arya ou Cersei...