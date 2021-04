"Game of Thrones" : qu'est devenue Sophie Turner (Sansa Stark) ?

publié le 21/04/2021 à 08:02

Sophie Turner n'avait que 15 ans lorsque les caméras de HBO ont immortalisé son visage pour la première fois sous les traits de la très superficielle et franchement pénible Sansa Stark, l'aînée de la famille du Nord dans Game of Thrones. Antithèse absolue de sa jeune sœur Arya (Maisie Williams), Sophie Turner devait jouer le rôle d'une jeune et belle adolescente ne cherchant qu'à user de ses charmes pour décrocher le plus avantageux mariage possible. Toilettes, coiffures, broderies... L'adolescente n'imaginait sans doute pas la longue descente aux enfers qu'allait connaître son personnage durant 8 saisons.

Sophie Turner, parfaite inconnue originaire de Northampton en Angleterre et issue d'une famille modeste sans aucune attache avec le monde du spectacle, n'imaginait sans doute pas qu'elle allait devenir l'une des actrices les plus bankable d'Hollywood.

Sophie Turner fait partie des visages qui n'ont jamais quitté les magazines et les affiches depuis la fin de Game of Thrones. Mannequin, actrice, épouse d'une célébrité... La jeune femme de 25 ans aujourd'hui semble cocher toutes les cases d'une parfaite carrière dans le show business.

Attachée aux littératures de l'imaginaire

Très tôt après l'envol de sa carrière grâce à Game of Thrones elle mise sur le cinéma. Dès 2013, elle joue dans Another Me, un film indépendant qui lui permet de montrer la variété de son jeu. Elle reste malgré tout attachée aux littératures de l'imaginaire en doublant plusieurs livres audio dans la même période dont Dangerous Women, une anthologie de nouvelles sur des femmes fortes en fantasy co-écrit par G.R.R. Martin ou encore la saga young adult très populaire The Mortal Instruments.

C'est dans le registre de la pop culture et du grand spectacle que Sophie Turner fait des étincelles. Elle incarne l'un des personnages les plus puissants et les plus populaires des comics Marvel, la télépathe Jean Grey dans les reboots de la saga X-Men : Apocalypse et Dark Phoenix. Dans ce rôle iconique, elle succède à Famke Janssen (GoldenEye).

> Jonas Brothers - Sucker (Official Video)

Amoureuse de mode, Sophie Turner est aperçue devant les podiums et devient l'égérie de nombreuses marques (Louis Vuitton, Audi...). Il faut dire qu'elle a été élue parmi les plus beaux visages de la planète par des magazines et le nouveau couple très glamour qu'elle forme avec l'un des Jonas Brothers aide à amplifier son influence. On la voit d'ailleurs apparaître aux côtés de son époux, de ses beaux-frères et de sa belle-sœur Priyanka Chopra dans plusieurs clips du groupe. Des épouses superstars qui éclipsent presque ces messieurs... Le 12 février 2020, la presse annonce que le couple attend leur premier enfant. Le 22 juillet 2020, Sophie Turner et Joe Jonas accueillent dans leur foyer Willa.

Sa carrière continue en ce moment à la télévision dans la série Survive où elle joue Jane, une femme qui souffre de dépression. Un trouble qu'elle a elle-même connu et que la comédienne a souhaité explorer dans ce rôle.

> SURVIVE Trailer (2020) Sophie Turner, TV Series