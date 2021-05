"House of the Dragon" : qu'est-ce que la "Danse des Dragons" ?

publié le 09/05/2021 à 10:35

Les premières images de la série de HBO House of the Dragon ont été révélées et la découverte de ces personnages a pu créer beaucoup de confusion pour les fans de Game of Thrones. Qui sont ces gens ? Les deux personnages avec les cheveux argentés sont-ils les parents de Daenerys ? Où sont les dragons ? De quoi va parler cette série au juste ? Heureusement, nous sommes là pour vous éclairer un peu sur l'univers inventé par l'auteur américain G.R.R. Martin.

La photo et les personnages qui intrigueront le plus les spectateurs est celle avec les deux Targaryen : la princesse Rhaenyra Targaryen (jouée par Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (incarné par Matt Smith, que les fans de The Crown connaissent bien). Leurs cheveux blancs reconnaissables entre mille ne peut qu'intriguer le public. De plus avec le nom de la série, on sait que ce sont les Targaryen qui vont être une nouvelle fois sur le devant de la scène.

Première question donc : oui, Rhaenyra et Daemon Targaryen ont bien un lien avec Daenerys Targaryen que l'on connait bien mieux. Mais ce ne sont pas les parents ou même les grands-parents du personnage incarné par Emilia Clarke. Il s'agit d'ancêtres directs. House of the Dragon a une intrigue qui se déroule des siècles avant les aventures de Jon, Cersei, Arya et les autres dans Game of Thrones.

Duel de femmes

L'intrigue va d'ailleurs tourner autour de ce couple incestueux (une tradition dans la famille Targaryen) et de leur lutte pour le pouvoir. Une guerre intra-familaile et géopolitique comme on aime et qui a pour nom : la Danse des Dragons. De quoi retourne-t-il ?

Rhaenyra a, à peu près, le même problème que Daenerys. Elle devait avoir le trône pour elle... mais elle a été exclue de la succession. En l'an 105, à la mort de sa première épouse, le roi Viserys Ier Targaryen n'a pas d'héritier mâle. Il décide donc de faire preuve d'un peu de progressisme et nomme sa fille Rhaenyra Targaryen héritière. Tous les seigneurs du royaume font acte d'allégeance... mais, vous sentez venir le problème, elle ne va pas accéder au trône. Le roi se remarie avec Alicent Hightower (que l'on découvre aussi dans les premières images dévoilées de la série) en 106 et engendre trois fils : Aegon, Aemond et Daeron. Pourtant lorsque qu'Aegon né Viserys Ier conforte la nouvelle règle de succession et maintient Rhaenyra comme héritière présomptive. Mais la princesse et la reine ne s'entendent pas du tout.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Otto Hightower (Rhys Ifans) Crédit : HBO

La princesse a plusieurs enfants d'un premier mariage et se remarie ensuite avec son oncle Daemon que l'on voit sur la photo. Ensemble ils auront deux fils qui deviendront rois : Aegon III et Viserys II. Les enfants de la reine Alicent et de la princesse se détestent cordialement provoquant des tensions au sein de la famille.

Armée contre dragons

À la mort du roi, les couteaux sont tirés entre les deux femmes. La reine Alicent Hightower convoque un conseil restreint secret pour que la couronne tombe sur le crâne d'un de ses fils. La trahison est ourdie et le seul membre du conseil qui voulait défendre la cause de la princesse héritière est égorgé. Les fans de Game of Thrones apprécieront. Alicent n'agit pas seulement par goût du pouvoir mais elle a peur pour ses enfants si jamais Rhaenyra devient reine... Et Rhaenyra ne peut que constater qu'on lui a volé le trône. Aegon devient roi... On l'informe de la nouvelle alors qu'il est au lit avec une maîtresse (classique, encore) mais il refuse la couronne en ne voulant pas se fâcher avec sa demi-sœur Rhaenyra (et ses dragons). Il finira par accepter pour protéger les membres de sa famille. Rhaenyra , elle compose son propre conseil de son côté et se couronne elle-même. Deux monarques pour un royaume, la Danse des dragons peut commencer....

Danse des dragons car, à cette époque, vous pouvez considérer que chaque Targaryen dispose au moins d'un cracheur de feu géant comme monture. Ces animaux légendaires n'étaient pas si rares à l'époque. Un jeu macabre d'assassinats, de vengeances, de batailles et de manipulation va alors se mettre en place. Nous n'allons pas tout vous raconter ici, mais préparez-vous pour quelques incroyables surprises ! On retrouvera aussi des noms bien connus... Les Stark, Greyjoy ou Arryn du côté des "Noirs" de Rhaenyra ou les Lannister du côté des "Verts" d'Alicent Hightower et du roi Aegon. Si, sur le papier, les Verts sont bien plus riches et puissants grâce à la force armée de la Maison Hightower, les Noirs disposent de plus de dragons plus ou moins sauvages...

La Danse des dragons va s'arrêter en l'An 131. Comme à chaque grande guerre, on trouvera bien plus de victimes que de gagnants. La maison Targaryen en sortira irrémédiablement affaiblie et les dragons vont disparaître presque totalement... De quoi faire un certain nombre de saisons si les fans approuvent cette nouvelle série qui a l'avantage d'être déjà pensée et écrite par G.R.R. Martin "himself". Vous pouvez d'ailleurs en apprendre plus sur les Targaryen dans les livres dédiés à leur histoire Feu et Sang édité chez Pygmalion. L'histoire de la Danse des Dragons a été narrée et illustrée dans ce petit film animé d'une vingtaine de minutes.

> The Dance of Dragons by Shireen, Viserys & Others