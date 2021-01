"Game of Thrones" : une nouvelle série en préparation chez HBO

publié le 22/01/2021 à 20:23

HBO ne veut pas laisser partir sa précieuse poule aux œufs d'or. D'après nos confrères du magazine américain Variety, le network serait dans les prémices du développement d'une nouvelle série prequel à Game of Thrones, inspirée par le roman Three Tales of Dunk and Egg (rassemblés en français chez J'ai Lu et Pygmalion sous le titre Chroniques du chevalier errant). Ces trois nouvelles de G.R.R. Martin racontent quelques évènements se déroulant 90 ans avant l'intrigue principale de la série que nous connaissons tous. Elle suit les aventures de Sir Duncan the Tall et du jeune Aegon V Targaryen.

Le projet serait pour l'instant à l'état embryonnaire et ni HBO, ni l'écrivain n'ont souhaité officialiser le projet pour l'heure. Si ces histoires devenaient des téléfilms ou des séries, il s'agirait alors du deuxième projet voyant le jour inspiré par le succès de Game of Thrones.

House of the Dragon, la série qui se centrera sur la mystérieuse et conquérante famille Targaryen (et leurs dragons) est déjà dans les tuyaux. Le projet Three Tales of Dunk and Egg pourrait aussi mourir avant de voir le jour. Un autre prequel qui devait avoir Naomi Watts dans le rôle principal a été annulé avant même qu'un épisode ne soit diffusé.