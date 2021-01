Jon Snow et Drogon dans "Game of Thrones"

publié le 28/01/2021 à 11:30

L'univers de Game of Thrones à la télévision continue de s'étendre. Après les annonces concernant deux spin-offs, dont House of Dragon sur la famille Targaryen, une nouvelle série animée devrait bientôt voir le jour sur HBO.

Comme le rapportent de nombreuses sources au média américain The Hollywood Reporter, des scénaristes sont en train de travailler sur une version animée de l'univers créé par l'auteur George R.R. Martin. Cependant, le média précise que ce projet en est à "ses débuts" et vu qu'aucun accord n'a été, pour le moment, signé, il pourrait ne jamais voir le jour. Il ne s'agit pas pour autant d'un dessin animé pour un jeune public, mais une série pour un public "adulte", comme l'ont été les huit saisons de Game of Thrones.

Avec cette annonce, la chaîne américaine HBO confirme son intention de développer au maximum Game of Thrones, toujours en travaillant avec George R.R. Martin. Les sources précisent que HBO avait déjà le projet de produire plusieurs séries dérivées de Game of Thrones "bien avant" les annonces de Disney+ de décembre dernier concernant les productions Marvel et Star Wars. Comme les fans le savent, ils et elles devront s'armer de patience avant d'en savoir plus sur cette série animée.