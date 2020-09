publié le 24/09/2020 à 14:38

Plus d'un an après l'arrêt de la série Game of Thrones, un de ses grands mystères vient d'être résolu. Dans un entretien pour le média américain Entertainment Weekly, les showrunners David Benioff et D.B Weiss ont enfin expliqué pourquoi Lady Stoneheart, un des personnages cultes des romans, n'est pas apparue dans la série.

Avant de découvrir ces raisons, qui conviendront plus ou moins aux fans de Westeros, voyons déjà qui est Lady Stoneheart : Catelyn Stark (interprétée par Michelle Fairley dans la série) ressuscitée après avoir été égorgée lors du Red Wedding [saison 3] est animée par sa soif de vengeance. Elle apparaît deux fois dans les romans de George R.R. Martin : dans Les noces pourpres et La loi du régicide. Dans ce quatrième livre, Lady Stoneheart apparaît d'ailleurs devant Brienne de Torth (Gwendoline Christie dans la série), alors prisonnière de la Fraternité Sans Bannières, dont Lady Stoneheart est la cheffe. Elle accuse Brienne de Torth d'être au service des Lannister et lui ordonne ensuite de tuer Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).



L'héroïne vengeresse qui tranche les gorges de toutes les personnes qui l'ont trahie et ont causé la mort de son fils Robb Stark (Richard Madden), Lade Stoneheart était très attendue dans la série. Mais, pour trois raisons, David Benioff et D.B Weiss l'ont volontairement laissée dans les pages des romans. "Nous avons fait ce choix, en partie pour ne pas spoiler ce qui allait se passer dans les livres de George R.R. Martin", explique D.B. Weiss.

Trop de résurrections tue la résurrection

Malheureusement, Catelyn Stark ne pouvait être ressuscitée, puisque la place était déjà prise par Jon Snow (Kit Harington). En effet, le jeune héritier des maisons Targaryen et Stark revient à la vie dans la saison 6, après avoir été poignardé à la fin de la saison 5. "Trop de résurrections auraient commencé à diminuer l'impact de la mort des personnages. Nous voulions garder notre recette secrète", poursuit David Benioff. Enfin, le retour à la vie de Catelyn Stark aurait aussi diminué toute l'intensité dramatique du Red Wedding, un des épisodes les plus sanglants des 8 saisons. "La dernière apparition de Catelyn était si fantastique et Michelle est une excellente actrice. La ressusciter en zombie qui ne ressent plus aucune émotion et ne parle pas n'aurait pas été un retour à sa hauteur", conclut le showrunner.