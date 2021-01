"Game of Thrones" détrônée : quelles sont les séries les plus piratées ?

publié le 05/01/2021 à 16:44

Après 7 ans de règne sans partage, Game of Thrones vient enfin de laisser sa place au sommet du classement des séries télé les plus piratées. Tout le monde s'attendait à cette conclusion après la dernière saison de la série de fantasy pensée par G.R.R. Martin. Afin la fin des aventures de Jon Snow, Daenerys et des autres, ce sont de nouveaux héros qui fascinent les téléspectateurs, et en particulier celles et ceux qui ne s'embarrassent pas de payer les abonnements à certaines plateformes...

On retrouve, en effet assez peu de série signées Netflix dans le Top 10 des séries les plus piratées, puisque les abonnés doivent regarder certaines séries directement sur la plateforme. Par contre, on remarque que tout le monde n'a pas encore acheté son abonnement à Disney+, OCS ou Amazon Prime Video. D'après les données du site TorrentFreak, c'est The Mandalorian et son cultissime Baby Yoda qui est la série la plus piratée de l'année 2020. La science-fiction domine d'ailleurs le classement avec les super-héros destroy de The Boys sur la deuxième marche du podium et les androïdes plus vrais que nature de Westworld.



Vikings, Star Trek : Picard, Rick et Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow et The Flash complètent le classement. On peut remarquer ici que les zombies, les créatures fantastiques et les mythes et légendes qui font la richesse des mondes imaginaires continuent de fasciner le grand public.