Netflix : "Lupin", "Fate : la saga Winx", "Spider-Man"... Que voir en janvier ?

publié le 01/01/2021 à 10:02

Ça y est, enfin, l'année 2020 est dernière nous ! Si le monde est encore loin d'avoir mis derrière lui les nombreuses crises de l'année passée, nous pouvons tous espérer un peu de calme, de joie et de légèreté pour l'année à venir. Netflix devrait rester, du mois pour le début de cette année, rester un ami fidèle de votre vie confinée loin des cinémas ou des théâtres.

Du côté des séries, Netflix propose deux grandes nouveautés : Lupin avec Omar Sy et un reboot en live-action des fameuses Winx, les fées les plus célèbres de la télévision. Deux nouveaux regards sur des œuvres cultes qui semblent s'éloigner très fortement de leurs origines. Deux paris donc. Les nouvelles saisons de Riverdale, Snowpiercer ou encore Bonding devraient occuper avec certitudes les soirées des abonnés.

Du côté des films, Netflix sort l'artillerie lourde avec un cycle Claude Sautet dans la grande tradition des programmes dit patrimoniaux. Une sélection idéale pour découvrir des monuments du cinéma français. D'autres grands noms comme Jeux d'enfants, Insidious, Delicatessen, La Cité de la peur ou Mulholland Drive devraient aussi offrir au moins un film ou deux aux cinéphiles en janvier en fonction de vos préférés. Pour mettre toute la famille d'accord, vous pourrez miser sur un film Spider-Man très réussi et si vous voulez débrancher un peu, Netflix vous proposera des petits cours de méditation.

Séries et animés

> Lupin | Bande-annonce officielle I Netflix France

Lupin, dans l'ombre d'Arsène

Date : 8 janvier 2021

Inspiré par les aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur Assane Diop joué par notre Omar Sy national décide de venger son père d'une terrible injustice.

Fate : la saga Winx

Date : 1er janvier 2021

Vous connaissiez le dessin animé et les poupées Winx. Voici ces héroïnes en chair et en os cette fois. L'occasion de suivre les aventures d'une jeune fée qui apprend à maîtriser la magie tout en nouant des amitiés, en tombant amoureuse et en combattant des monstres. Mais surtout, en cherchant sa véritable identité. On est très loin de l'œuvre originale, mais la série peut trouver son public.

> Fate: The Winx Saga | Teaser and Date Reveal | Netflix

Le Guide Headspace de la méditation

Date : 1er janvier 2021

Vous ne savez pas comment faire une pause dans votre vie et vous essayer à la méditation ? Suivez ce guide. Headspace jette un regard sympathique et animé sur des pratiques de méditation utiles, et sur la recherche de leurs effets. Une méditation guidée termine chaque épisode.

Bonding (saison 2)

Date : 1er janvier 2021

Après une première saison drôle, fraîche et aussi vive qu'un coup de fouet, nos deux héros sont de retour. Totalement fauchés et bannis de tous les donjons de New York, les meilleurs amis Tiff et Pete tâchent de se refaire une réputation dans le milieu du bondage.

Dix pour cent

Date : 21 janvier 2021

Les collaborateurs de la célèbre agence parisienne ASK reviennent pour une quatrième saison, avec Andréa aux commandes et les affaires dans un état vraiment précaire.

Aussi : Riverdale (saison 5), Snowpiercer (saison 2), Ma maison rêvée (saison 2), Monarca (saison 2), C'est du gâteau : Mexique (saison 3), L'histoire des gros mots, Inside the World's Toughest Prisons (saison 5), L'empire du bling, Désenchantée (partie 3), en verre et contre tous (saison 2), Busted! (saison 3), Demon Catchers, 50 M², Cobra Kaï, The Netflix Afterparty,

Films et documentaires

Pieces of a Woman

Date : 7 janvier 2021

Un accouchement à domicile dévastateur plonge une femme dans un profond désarroi émotionnel, créant un abîme de chagrin entre elle, son compagnon et sa famille. Avec Vanessa Kirby et Shia LaBeouf.

La collection Claude Sautet

Vous pourrez retrouver de nombreux films cultes du réalisateurs comme Les Choses de la vie avec Romy Schneider et Michel Piccoli, César et Rosalie, Nelly et Monsieur Arnaud avec Emmanuelle Béart et Michel Serrault, Vincent, François et les autres ou encore Max et les ferrailleurs.



Mulholland Drive

Date : 1er janvier 2021

Ce petit bijou de David Lynch avec Naomie Watts, Laura Harring et Justin Theroux est immanquable. À Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité



Spider-Man: Homecoming

Date : 8 janvier 2021

Le premier Spider-Man avec Tom Holland. Après ses spectaculaires débuts avec les Avengers, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le superhéros lanceur de toile. Galvanisé par ses expériences précédentes, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark.



Aussi : Jeux d'enfants, Insidious: la dernière clé, Delicatessen, La cité de la peur, What Happened to Mr. Cha, Asphalt Burning, Stuck Apart, Zone hostile, Papa c'est toi ?, Les coming out, Le Tigre blanc, Penguin Bloom, June & Kopi, Ohana ou le trésor caché, Froid mortel



Du côté des documentaires :

The Minimalists : Less is now, Tony Parker: the final Shot, Survivre à la mort, Fran Lebowitz: si c'était une ville, Crack : cocaïne, corruption et conspiration, Le Traqueur de la nuit, We are the Brooklyn Saints.



Pour les plus jeunes :

Gabby et la maison magique, Bheem bam moum : le festival des cerfs-volants, Carmen Sandiego (saison 4), Salut ninja (saison 4), Jurassic World : la colo cu Crétacé, Go Dog Go et l'animé Idhun.