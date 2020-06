publié le 23/06/2020 à 15:51

Les amoureux de science-fiction s'apprêtent à vivre un nouvel âge d'or où les plus grandes sagas de ce genre littéraire enfin sur tous les écrans. Si la nouvelle adaptation de Dune de Frank Herbert par le réalisateur Denis Villeneuve fait saliver les fans, un autre monument du genre s'apprête à séduire le grand public : le Cycle Fondation d'Isaac Asimov.

C'est Apple et Skydance qui sont aux manettes de la production de ce qui peut être l'un des plus ambitieux projets télévisuels de ces dernières années. Né dans les années 50, ce cycle littéraire aura occupé son auteur pendant près de 40 ans. Il s'agit de l'une des grandes inspirations de la saga Star Wars. Il serait périlleux de résumer ici des centaines et des centaines de pages, mais Fondation raconte l'évolution lointaine de notre société humaine 22.000 ans après notre ère. L'intrigue est centrée sur le concept de "psychohistoire", une nouvelle science mathématique permettant de prédire l'avenir. L'inventeur de cette discipline, Hari Seldon, promet l’effondrement du système politique en place, un Empire Galactique bien installé.

L'intrigue de ce cycle de science-fiction ne suit pas les aventures d'une poignée de héros mais bien l'évolution sur des siècles de cette société galactique. Un cauchemar pour les scénaristes de la série qui devront faire des choix cornéliens parmi les intrigues et les personnages de Fondation. Ce dur labeur créatif est retombé sur les épaules de David S. Goyer et Josh Friedman qui ont travaillé sur des projets comme The Dark Knight ou les Chroniques de Sarah Connor.

Le premier teaser a été dévoilé ce 22 juin 2020 par le grand patron d'Apple lui-même, Tim Cook, lors de la WWDC du géant informatique. Des grands noms de la télévision et du cinéma sont au casting comme Jared Harris (The Crown, The Expanse, Chernobyl) qui joue le rôle principal du psychohistorien Hari ou Lee Pace (Le Hobbit, Les Gardiens de la Galaxie, Halt and Catch Fire) qui incarnera Brother Day. Ce dernier personnage, inconnu des livres mais qui semble être au poste d'empereur laisse les fans penser que l'adaptation des livres ne sera pas fidèle et que les scénaristes font simplement s'inspirer des romans pour créer une série cohérente et dynamique centrée sur les prédictions effrayantes de la chute de l'empire par l'historien.

Foundation sera diffusée au début de l'année 2021 sur la plateforme de streaming Apple TV+.