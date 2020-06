"Le Seigneur des Anneaux" : Ian Holm (Bilbon Saquet) est décédé à 88 ans

publié le 19/06/2020 à 14:30

La Communauté de l'Anneau est en deuil. Ian Holm, l'interprète de Bilbon Saquet dans la trilogie de Peter Jackson est décédé le 19 juin au matin à 88 ans. Son agent a annoncé la nouvelle au média The Guardian.

"Sir Ian Holm est décédé ce matin à 88 ans. Il est mort en paix à l'hôpital en compagnie de ses proches. Il était charmant, adorable, férocement talentueux. Il nous manquera beaucoup", peut-on lire dans le communiqué rédigé par son agent. Comme le précise The Guardian, l'acteur souffrait de la maladie de Parkinson.

Né en 1931, Ian Holm démarre sa carrière sur les planches londoniennes et participe en 1960 à la création de la Royal Shakespeare Company. Cinq ans plus tard il remporte un prix pour sa prestation dans le costume d'Henry V dans le cycle de la Guerre des Deux-Roses. Dans les années 70, il abandonne le théâtre pour le cinéma. On le découvre en androïde dans Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver et Yaphet Kotto, puis dans le rôle de l'entraîneur Sam Mussabini des Chariots de feu, ou encore dans Le Cinquième Élément où il joue le prêtre Cornelius.

Ian Holm avec Bruce Willis et Milla Jovovich dans "Le Cinquième Élément" Crédit : TOBIS Film GmbH

Un acteur pilier du "Seigneur des Anneaux"

En 1981, Ian Holm incarne Frodon Saquet dans une adaptation radiophonique du Seigneur des Anneaux. 20 ans plus tard, il endosse le costume de l'oncle de Frodon : Bilbon, celui qui récupère l'Anneau de Sauron dans le premier volet de la saga de Peter Jackson, Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau. Un rôle qu'il endossera pour les deux autres films, jusqu'à son départ dans le Retour du Roi pour la région de Valinor.

Pendant le confinement, le casting du Seigneur des Anneaux s'est retrouvé lors d'une réunion Zoom incroyable pour les fans. Ian Holm n'avait pu y participer à son grand regret. Il avait donné un mot à lire à son équipe : "Je suis désolé de ne pas pouvoir vous voir en personne, vous me manquez tous et j'espère que vos aventures vous ont fait visiter de nombreux endroits. Je suis confiné dans ma maison de Hobbit".