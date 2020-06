publié le 20/06/2020 à 07:11

Dernière ligne droite pour iOS 14. Comme tous les ans, Apple va profiter de la conférence d'ouverture de la WWDC, à suivre lundi soir à partir de 19 heures (heure de Paris), pour présenter les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation de l'iPhone qui viendront améliorer l'expérience des utilisateurs cet automne lorsque la mise à jour sera déployée pour le grand public.

L'an passé, iOS 13 avait mis l'accent sur le confort d'utilisation de l'iPhone, avec l'intégration du très attendu Dark mode et l'ajout de nouvelles options de sécurité pour mieux protéger la vie privée des utilisateurs.

Cette année devrait accoucher d'une refonte modérée surtout placée sous le signe de l'ouverture, alors que la firme de Cupertino fait l'objet d'une plainte pour abus de position dominante déposée par Spotify et d'enquêtes en Europe et aux Etats-Unis pour pratiques anticoncurrentielles sur l'App Store, son magasin d'applications.

Modifier les applications par défaut

Plusieurs rapports tablent en effet sur un changement de paradigme d'Apple qui devrait pour la première fois laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir d'autres applications par défaut que celles d'Apple pour naviguer sur Internet, faire des recherches, consulter ses mails et écouter de la musique. Il devrait désormais être possible de remplacer Safari par Google Chrome, Mails par Gmail et Apple Music par Spotify. Ces applications pourraient alors profiter directement des fonctions natives de l'iPhone comme la recherche Siri.

Une nouvelle fonctionnalité pourrait aussi permettre d'utiliser applications sans avoir à les télécharger sur l'App Store. Un "quick view" qui donnerait accès aux fonctionnalités des applications à partir d'un lien ou d'un QR code sans avoir à la stocker sur la mémoire du téléphone à la manière de la fonction Slices sur Android. Il serait ainsi possible de visionner une vidéo YouTube sans avoir installé l'application.

Un nouveau multitâche et des listes d'applications

La mise à jour d'iOS devrait également introduire un mode multitâche plus poussé, faisant apparaître les applications quatre par quatre comme sur iPad et non plus juxtaposées côte à côte. L'iPhone devrait aussi s'ouvrir aux widgets et afficher les applications sous la forme d'une liste sur l'écran d'accueil plutôt que selon la grille actuelle. Il sera ainsi possible de mettre en avant les programmes les plus utilisés, ceux qui ont le plus de notifications à consulter ou ceux qui sont suggérés par Siri en fonction de la routine quotidienne.

> iOS 14 multitasking [Exclusive video]

Annuler l'envoi d'un texto sur Messages

L'application Messages devrait gagner de nouvelles options déjà proposées par la plupart des messageries concurrentes. Il devrait être possible de mentionner quelqu'un dans une conversation en précédant son nom d'un "@", même si cette personne a mis la discussion en sourdine.

Apple devrait enrichir l'application Messages sous iOS 14 Crédit : Apple

L'application devrait aussi laisser la possibilité de d'annuler l'envoi d'un texto : l'émetteur et le destinataire verront alors une notification indiquant que le message a été supprimé. Il sera aussi possible de marquer un message comme non-lu et d'ajouter un statut pour indiquer à ses correspondants si l'on est actif ou non. Enfin, comme dans les discussions individuelles, les conversations de groupe pourraient indiquer lorsqu'un utilisateur est en train de rédiger un message.

Du nouveau pour l'iPad aussi

La version pour iPad d'iOS devrait ajouter de nouvelles options pour tirer profit du trackpad avec souris lancé ce printemps et permettre d'utiliser la tablette à la manière d'un ordinateur pour les tâches de bureautique. De nouveaux raccourcis clavier, des widgets et des options de personnalisation de l'écran d'accueil sont dans les tuyaux.

Le nouveau clavier de l'iPad Pro donne à la tablette d'Apple des allures d'ordinateur Crédit : RTL

Apple travaillerait également sur le support de l'écriture manuscrite avec l'Apple Pencil pour convertir en texte dactylographié les notes manuscrites prises dans les applications Messages, Mails ou Calendriers.



Selon les dernières rumeurs, iOS 14 pourrait être compatible avec tous les iPhone qui peuvent faire tourner iOS 13. Tous les iPhone depuis les modèles SE et 6s pourraient donc installer la mise à jour sans problème cet automne. De son côté, iPadOS 14 serait disponible pour tous les iPad depuis l'iPad mini 5, l'iPad Air 3 et l'iPad 5.