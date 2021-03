"Falcon et le Soldat de l’Hiver" : les 7 détails cachés de l'épisode 1

publié le 22/03/2021 à 19:03

Falcon et le Soldat de l’Hiver est la nouvelle série de Disney+ qui vient nous conter les aventures de nos Avengers préférés après les événements d'Endgame et la défaite du titan fou Thanos. Ces aventures quittent le grand écran pour le petit et le succès public et critique de WandaVision montre bien que c'est là que l'avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU) se joue.

La nouvelle série s'attarde sur deux personnages plutôt secondaires des films Marvel : Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes alias le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan). Deux héros et alliés de Steve Rogers (Chris Evans), notre Captain America préféré. Le premier épisode a été diffusé sur la plateforme de streaming, vendredi 19 mars 2021 et la mini-série nous en révèlera plus chaque vendredi pendant quelques mois. De quoi nous faire vibrer pendant ce troisième confinement.

Qui dit série Marvel, dit secrets et suspense. Falcon et le Soldat de l’Hiver est clairement destinée aux fans du MCU et s'il n'est pas impossible d'en profiter sans connaître chaque détail des films Captain America ou Avengers, il est fortement conseillé de bien connaître cet univers pour en profiter au maximum. Nous avons repéré une quantité de ces petits détails et références dans le premier épisode de la série. Attention spoilers.

7 scènes contenant des indices cachés

1 - Le nouveau bouclier de Captain America.

La scène introductive de la série se concentre sur l'après-Captain America. On comprend que Steve Rogers n'est plus de la partie et les Etats-Unis cherchent un nouveau héros. Falcon pourrait être cet héritier mais il ne se sent pas légitime dans ce rôle. C'est pour cela qu'on voit Sam Wilson rendre le bouclier de Captain America afin que celui-ci soit exposé dans un musée. Bien sûr, il ne s'agit pas du bouclier originel de Captain America puisqu'il a été détruit par Thanos (et que celui de Sam provient d'un voyage temporel). On peut remarquer un nouveau design. Peut-être aussi n'est-il pas fabriqué en vibranium...

2 - "Six mois après..."

Lors du dialogue en Tunisie entre Sam et Joaquín Torres (qui, d'ailleurs, dans les comics devient le Falcon quand Sam prend le rôle de Captain America...), Sam précise la frise chronologique des événements. La série se déroule 6 mois après la fin d'Endgame, 5 mois après WandaVision et deux mois avant Spider-Man: Far Form Home...

3 - Où est le vrai Captain America ?

Joaquín demande à Sam s'il sait où est passé Steve Rogers. Le monde ne semble pas vraiment savoir que ce dernier est reparti dans le passé pour vivre une vie tranquille avec l'amour de sa vie. Joaquín plaisante en demandant s'il est sur la Lune. Sam ne répond pas clairement à la question mais Steve Rogers, devenu très vieux, pourrait bien être dans la station spatiale du S.W.O.R.D. avec Nick Fury et Monica Rambeau... Il faudra attendre plusieurs séries ou films pour éventuellement revoir Chris Evans dans le MCU.

4 - Qu'est ce qui est écrit sur les stèles numériques du musée ?

Lors de la courte visite du musée dédié à Captain America, la caméra passe rapidement sur différents textes. Il faut toujours ouvrir l'œil et le bon dans le MCU. On retrouve de nombreuses références aux précédents films (que vous devez rattraper de toute urgence, en particulier l'arc narratif Civil War). Autre détail amusant, on peut voir une stèle avec les noms des disparus de la Décimation provoquée par Thanos. Parmi ces noms on retrouve ceux de plusieurs salariés des studios Marvel : producteurs, scénaristes, maquilleurs, spécialistes des effets spéciaux... Ils pourront dire à leurs proches qu'ils apparaissent dans le MCU.

5 - Quid du petit carnet de l'ex-Soldat de l'Hiver ?

Comme Captain America qui tenait un petit carnet pour noter les références culturelles contemporaines qui échappaient à son esprit du début du XXe siècle, Bucky Barnes a aussi un petit carnet. Il s'agit de l'outil principal de sa psychothérapie : une liste avec les noms de ses victimes lorsqu'il était le Soldat de l'Hiver. Aujourd'hui, il veut faire amende honorable et revoir ces gens pour s'excuser et les prévenir qu'il n'est plus sous le contrôle mental d'HYDRA. Sur cette liste on peut voir "A. Rostov" (Andrei Rostov dans les comics, un ancien petit ami de Black Widow), une référence à l'acteur Paul Walter Hauser (vu dans Moi, Tonya), H. Henrikson (un soldat des comics Marvel), C. Kusnetsov (du nom d'un scientifique qui a créé un androïde soviétique dans les comics) et, le plus important : H. Zemo. Helmut Zemo (joué par Daniel Brühl) a été l'architecte du schisme entre les Avengers après la Bataille de Sokovie. Il est celui qui a révélé à Tony Stark par exemple que Barnes était responsable de la mort de ses parents. Il a été capturé par Black Panther alors qu'il voulait se suicider. Son apparition ne manquerait pas de plaire aux fans du MCU.

6 - John Walker est le nouveau Captain America

Il porte le nouveau bouclier et le costume de Captain America... de quoi profondément agacer nos deux héros. Petit détail, ce nouveau super-héros sélectionné par le pouvoir politique américain porte aussi un pistolet en plus de son bouclier. Manifestement, il n'est pas là que pour défendre... mais aussi attaquer. Les connaisseurs des comics auront reconnu John Walker, alias U.S. Agent, une sorte de Captain America très patriotique Il dispose de super-pouvoirs grâce aux traitements du Power Broker (le Vendeur de pouvoirs, un méchant des comics). Si Walker n'est pas un méchant dans les BD, il est clairement présenté comme un pion dans cette série et un héritier illégitime de l'impeccable sens de la justice de Steve Rogers.

7 - Les détails du générique

Le générique de fin de la mini-série est gorgé de petits détails :

- Le visage de Carl Lumbly qui pourrait jouer le rôle de Isaiah Bradley, le premier Captain America noir des comics, un super-humain dont l'existence aurait été effacé.

- "Agent 13" : une référence à Sharon Carter (Emily VanCamp), la grande-nièce de Peggy Carter.

- "16 décembre 1991" : il s'agit de la date de l'assassinat des parents de Tony Stark.

- Des balles avec un liquide bleu (le super sérum de Captain America qui aurait été utilisé sur d'autres personnes... ?) et une inscription avec le nom "Power Broker" dont nous parlions plus haut.