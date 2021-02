Marvel : les personnages du dessin animé "Les Nouveaux héros" bientôt dans le MCU ?

publié le 23/02/2021 à 18:21

Ils ne sont pas aussi célèbres que la Reine des Neiges, Elsa, mais les Nouveaux Héros, personnages du 131e long-métrage d'animation des studios Disney, pourraient gagner en notoriété. D'après les informations du site américain The Disinsider, le gros robot aux allures de Bibendum, Baymax et le jeune Hiro qui ont fait rêver les enfants (et les plus grands) en 2014 pourraient bien rejoindre le fameux Marvel Cinematic Universe (MCU) et peut-être se battre aux côtés des autres super-héros de la franchise.

D'après le site, Marvel pourrait faire intervenir ces héros dans plusieurs projets comme Secret Invasion, Agents of Atlas ou Doctor Strange. Cette transition est une évidence pour le mastodonte américain puisque les Nouveaux Héros sont, à l'origine, des personnages Marvel et non des créations de Disney. Cendrillon, Mulan et Raiponce devraient donc rester tranquillement hors de l'univers Marvel pour l'heure... Les Nouveaux Héros sont, en effet, une adaptation des comics Big Hero 6 (le titre du film outre-Atlantique) créés en 1999. Ces personnages sont les collègues japonais des Avengers, occupés à défendre l'humanité de toutes les menaces imaginables de l'autre côté du globe.

De nombreux personnages pourraient débarquer dans le MCU : Hiro et Baymax, les héros principaux mais aussi le Samourai d'ébène (un combattant immortel possédant un long sabre), Gogo Tomago (Leiko Tanaka) qui peut transformer son corps en boule d'énergie explosive ou encore Sunpyre, héroïne capable de carboniser ses ennemis avec des rafales de plasma brûlant. Tout un programme. Nous espérons surtout voir Fred, personnage capable de se transformer en "Kaiju" (un monstre géant japonais dont le plus célèbre au cinéma est Godzilla). Cela ferait un sacré spectacle.

Pour l'heure, Disney et Marvel n'ont pas officialisé ces informations et on est encore loin de connaître les éventuels acteurs qui pourraient incarner en live-action ces nouveaux héros.

