"Falcon et le Soldat de l’Hiver" (Marvel), épisode 1 : nos premières impressions

publié le 19/03/2021 à 07:30

Les fans de Marvel viennent tout juste de dire au revoir à Wanda et Vision sur Disney+, mais heureusement pour eux, cette mini-série cède sa place à une autre, toujours centrée sur des personnages secondaires de nos héros préférés. Avec Falcon et le Soldat de l’Hiver, Marvel quitte les intrigue cosmiques ou occultes pour revenir aux racines militaires de Captain America. Falcon et le Soldat de l’Hiver explore la vie de deux super-héros - Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes alias le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan) - qui vivaient dans l'ombre du mythique Captain America.

L'intrigue de cette mini-série va permettre au Marvel Cinematic Universe (MCU) de faire la transition entre l'ère des Pierres de l'Infini et la nouvelle Phase. Iron Man (Robert Downey Jr.) et le patriote au bouclier joué par Chris Evans ne sont plus de la partie depuis la victoire face à Thanos et il faut désormais passer à autre chose. Cet avenir tourne, pour l'heure, autour de ces deux personnages que l'on connaît assez superficiellement : le premier avec son armure volante et l'autre avec son bras de métal et une certaine instabilité psychologique.

Attention, nous allons aborder des éléments scénaristiques du premier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver dans la suite de cet article. Bien entendu rien de majeur ne se déroule à ce niveau de la série, mais si vous êtes sensible aux spoilers, nous vous conseillons de lire la suite après votre visionnage.

> Falcon et le Soldat de l'Hiver - Bande-annonce officielle (VOST) | Disney+

Quel héritier pour Captain America ?

La comparaison est incontournable et elle sera dans la tête de tous les fans : Marvel et Disney vont-ils faire aussi bien que WandaVision avec cette nouvelle série ? Falcon et le Soldat de l’Hiver a une approche beaucoup plus simple des choses. Quand WandaVision s'amusait avec les codes de la télévision en offrant des épisodes très mystérieux en noir et blanc en début de saison, Falcon et le Soldat de l’Hiver préfère être direct et classique dans son propos.

Pas de mystère ou d'éléments "méta", le premier épisode de la mini-série nous donne à voir l'après-Thanos pour ces deux personnages. Un après-Thanos qui se vit, pour l'heure, en parallèle. Nos deux compères n'en sont pas encore à s'amuser ensemble. Cette réunion entre eux interviendra dans les épisodes suivants.

Anthony Mackie dans le costume de Sam Wilson Crédit : Disney+

Falcon est directement placé au cœur de l'action avec une mission commando pour les services secrets américains. Il doit récupérer un soldat capturé par une force ennemie pour l'heure mystérieuse (mais dont les agents parlent un français qui sent bon le Québec) entre la Tunisie et la Lybie. La série nous bombarde immédiatement avec des effets spéciaux et une séquence spectaculaire digne des blockbusters sur grands écrans. Falcon virevolte dans les airs, entre et sort d'avions en chute libre, affronte des soldats armés, utilise un drone made in Stark et a droit à une petite course-poursuite aérienne entre des paramilitaires et des missiles dans des ravins tunisiens. Une séquence entre Star Wars et Mission: Impossible qui a l'avantage de nous réveiller instantanément. Réveillé ? Oui. Intrigué ? Pas encore tout à fait...

Outre cette mission rocambolesque, Falcon doit régler deux autres questions : l'avenir de Captain America et sauver son entreprise familiale. Cette dernière intrigue nous permet de nous plonger dans le quotidien d'un Avenger qui peut, lui aussi, avoir des problèmes avec sa famille et avec des prêts bancaires. L'autre volet pose toute la question de la succession de Steve Rogers. Sam Wilson rend le bouclier pour le mettre dans un musée et refuse donc de prendre le relais. Mais c'était sans compter sur les désirs du Pentagone et de la Maison blanche qui, et là est la grande surprise de cette fin d'épisode 1, ont confié le rôle à un nouveau blanc-bec qui ose porter le costume et le bouclier mythique. De quoi hérisser les plumes de notre Falcon...

Bucky... en thérapie

L'autre héros de l'histoire est notre Soldat de l'Hiver qui, lui aussi, se bat avec ses démons. Maintenant qu'il est débarrassé du contrôle mental d'Hydra, Bucky tente de mener sa vie. On retrouve un peu de l'humour Marvel avec quelques dialogues bien sentis et quelques blagues. Mais son destin reste plutôt sombre.



L'homme au bras d'argent doit désormais se soumettre à un contrôle psychologique draconien. On assiste à l'une de ces séances. L'un des objectifs de sa thérapie semble être de devoir s'excuser auprès de ses anciennes victimes involontaires. Bucky a une petite liste de gens qu'il doit confronter pour laisser derrière lui son passé traumatisant. Quelques flash-back nous laissent apercevoir qu'il arrive à avancer dans ce travail sur lui-même mais il n'arrive toujours pas à révéler à un de ses nouveaux amis, un vieil homme d'origine japonaise avec lequel il passe son temps, qu'il est responsable de la mort de son fils. La mini-série va donc aborder cette question de la responsabilité, de la culpabilité et de la résilience. Des thèmes qui accompagnent depuis longtemps l'arc narratif Captain America.



Falcon et le Soldat de l’Hiver pose aussi les premières pierres de l'intrigue principale de la série : un groupuscule sème le chaos dans le monde. On peut apercevoir l'action de ce groupe, mené par un homme à la force surhumaine, qui utilise un symbole mystérieux. Pour l'heure, ils ressemblent à un groupe terroriste très traditionnel, mais il y a fort à parier que leurs desseins seront bien plus troubles qu'une simple quête d'argent ou d'influence. On attend aussi impatience de découvrir quand nos deux héros vont unir leurs forces (voire s'affronter) et ce qu'ils vont penser du "nouveau" Captain America... Réponse à partir du vendredi 19 mars et tous les vendredis suivants sur Disney+.