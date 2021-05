publié le 24/05/2021 à 16:17

C'est presque Noël avant l'heure pour les fans des super-héros Marvel puisque ce n'est pas une mais deux minutes d'images inédites du film Les Éternels (Eternals) qui viennent d'être dévoilées ce 24 mai 2021.

Cette toute nouvelle myriade de super-héros bienveillants va faire de la concurrence à nos Avengers préférés. Il faut dire que le casting de ces êtres supérieurs qui guident l'humanité depuis des siècles fait particulièrement envie : Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, les deux stars de Game of Thrones Richard Madden et Kit Harington mais aussi Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff et les autres.

Cette bande-annonce n'en révèle pas trop sur l'intrigue du film de Chloé Zhao qui vient tout juste de recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation pour son Nomadland. Les Éternels auront pour mission de présenter en un temps record un grand nombre de personnages, leurs pouvoirs, leurs fonctions et d'offrir une intrigue spectaculaire dans un univers Marvel toujours plus grand. On peut constater que Chloé Zhao conserve sa maîtrise de l'image avec une photographie particulièrement travaillée.

Marvel ne se lance pas pour autant dans le film d'auteur, il y a une débauche d'effets spéciaux, on semble visiter de nombreuses périodes historiques et on retrouvera les touches d'humour qui font toujours plaisir aux fans du MCU. Exemple : la scène finale où l'on peut voir Ikaris (Richard Madden) se proposer pour remplacer notre bien-aimé Captain American à la tête des Avengers. Une suggestion qui fait mourir de rire ses camarades éternels...