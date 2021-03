Angelina Jolie dit pouvoir prouver la violence de Brad Pitt au tribunal

publié le 18/03/2021 à 12:37

Les deux anciens époux n'en finissent plus de se déchirer. Angelina Jolie vient, d'après nos confrères du magazine américain Us Weekly, de déposer de nouveaux documents auprès du tribunal pour démontrer des faits de violences conjugale de son ex-conjoint, Brad Pitt. Ces documents, ajoutés au dossier le 12 mars 2021, proposent au tribunal d'entendre Angelina Jolie et les enfants du couple sur ces faits présumés. Une proposition qui permettrait à l'actrice et ses enfants Maddox, 19 ans , Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans , Shiloh, 14 ans, Knox et Vivienne, 12 ans, de témoigner en ce sens devant le juge aux affaires familiales qui devrait trancher le divorce.

Ces documents peuvent évoquer un fait de violence récent ou revenir sur un acte plus ancien pour tenter de le prouver. Le détail des faits reprochés n'a pas été dévoilé par la presse ou les principaux intéressés. Les proches de Brad Pitt, contactés par le magazine, ont contesté fermement cette stratégie du camp Jolie : "Depuis 4 ans et demi, Angelina a dénoncé des faits qui ont été étudiés par la justice et n'ont jamais été prouvés. Les enfants ont déjà été utilisés par Angelina contre Brad Pitt. Cette fuite de documents par sa quatrième ou cinquième équipe d'avocats n'est qu'un stratagème pour faire du tort à Brad".

Le couple s'est officiellement séparé en 2016. Ils sont célibataires depuis 2019, mais de nombreux volets du divorce final restent à négocier et trancher. Ces dernières années la question de la garde partagée et de l'éducation des enfants semblait pourtant se passer de façon cordiale.