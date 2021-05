publié le 05/05/2021 à 18:20

C'était l'une des théories préférées des fans de Marvel et il faut admettre qu'il y avait de quoi imaginer un tel scénario. A la fin de la saison de la mini-série WandaVision, les personnages de Marvel font le plein de magie avec toutes sortes de sortilèges et grimoires. L'émergence de la Sorcière rouge intéresse au premier chef le Sorcier Suprême et défenseur officiel de la Terre contre les attaques occultes : Doctor Strange.

Pourtant, pas la moindre trace du mage campé par Benedict Cumberbatch dans WandaVision. Pas un caméo, pas un bout de cape rouge, pas une phrase mystérieuse lancée lors de la scène post-générique. Rien. Pourtant, cette apparition était logique et prévue. Il faut dire que le lien entre la série et le futur film Dr. Strange And The Multiverse Of Madness est fort.

Doctor Strange devait apparaître à la fin de la saison, communiquer avec Wanda et Benedict Cumberbatch devait même apporter sa réputation pour aider la série dans les publicités pour WandaVision. Au final, les créateurs ont décidé de supprimer ces interventions pour ne pas éclipser Wanda.

"Certains peuvent se dire 'Oh ça aurait été si cool de voir Dr Strange !', explique le big boss de Marvel, Kevin Feige dans une interview dans les colonnes de Rolling Stone mais cela aurait enlevé quelque chose à Wanda, et nous ne voulions pas ça. Nous ne voulions pas que la fin de la série soit juste un enchaînement vers le prochain film avec à la fin : 'Ah, voilà le mec blanc qui débarque et qui va expliquer comment la sorcellerie fonctionne vraiment !'"

WandaVision a donc été réécrite pour se centrer exclusivement sur la Sorcière rouge et ce choix narratif a aussi obligé les scénaristes à revoir le début de Dr. Strange And The Multiverse Of Madness.