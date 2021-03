"Donjons et Dragons" : Hugh Grant, Regé-Jean Page et Chris Pine au casting

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY

On a dernièrement vu l'acteur loin des comédies romantique dans le drame "The Undoing"

On ne présente plus Hugh Grant qui jouera l'antagoniste de "D&D"

publié le 03/03/2021 à 14:52

Vous avez certainement déjà entendu parler du jeu de rôle Donjons et dragons (Dungeons & Dragons). Un jeu créé dans les années 70 et qui permet à un groupe d'amis d'incarner des personnages de fantasy - sorciers, elfes, nains - et de vivre des aventures entièrement inventées dans un cadre régi par un Maître et une liste de règles bien précises et en constante évolution. Ce jeu qui a rassemblé des générations de "geeks" et autres "nerds" est devenu un pilier créatif dans le monde des jeux vidéo ou des séries. Et bientôt, ce jeu culte va être adapté en film par Paramount et eOne.

D'après les informations de nos confrères de Deadline, un casting particulièrement impressionnant a été réuni autour de ce projet. Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman), Michelle Rodriguez (Lost, Fast & Furious), Justice Smith (Detective Pikachu), la star de la série Netflix La Chronique des Bridgerton Regé-Jean Page avait déjà été annoncée. Les deux nouveaux noms qui viennent d'être annoncés viennent de faire grimper notre impatience : Hugh Grant, que l'on ne présente plus et qui devrait incarner le grand méchant du film et Sophia Lillis (vue dans Ca).

Jonathan Goldstein et John Francis Daley (scénaristes de Spider-Man: Homecoming) sont aussi annoncés à la réalisation et l'écriture. Ils seront épaulés par le producteur Jeremy Latcham (Iron Man, Gardiens de la Galaxie, Avengers). Cette version, encore mystérieuse de Donjons et dragons, devrait arriver sur nos écrans en 2022.