Coronavirus : les jeux vidéo l'activité parfaite pendant le confinement

publié le 24/04/2020 à 14:16

C'est un secteur qui a été porté par le confinement forcé des Français. L'économie des jeux vidéo a vu ses ventes bondir de 140% depuis le début de la crise du coronavirus. "C’est un peu comme les plateformes streaming qui cartonnent", explique sur RTL Julien Tellouck, spécialiste jeux vidéo chez Fun Radio.



En effet, tout comme Netflix, Disney+ ou Prime Vidéo, le gaming s'est imposé comme une activité idéale pendant le confinement. "On peut jouer tous ensemble en famille", indique Julien Tellouck, qui élargit les supports de jeux au-delà des consoles et des ordinateurs. "Tout le monde a un smartphone, et c’est un moyen pour se divertir", conseille-t-il.

Le jeu qui semble sortir du lot est Animal Crossing, "un jeu parfait pendant le confinement, plein d'ondes positives". "C'est un jeu où vous allez débarquer sur une île déserte, et il va falloir transformer cette île déserte en paradis", raconte Julien Tellouck à propos du jeu Nintendo, le tout "dans une ambiance très colorée (...) Il n'y a pas de pression".

Petit conseil du spécialiste, ne pas hésiter à jouer avec ses anciennes consoles, un retro-gaming qui ne souffre pas de la saturation des serveurs. Et si vous avez une Wii, Wii Sports est une manière ludique de bouger. Par ailleurs, le jeu permet "de s'évader" et "d'avoir des interactions avec d'autres joueurs".