publié le 12/04/2020

La crise du coronavirus réinvente les relations humaines. Le strict confinement imposé aux populations pour freiner la progression de l'épidémie pousse les Français cloîtrés à domicile à se tourner vers de nouvelles formes de sociabilité en ligne pour maintenir un semblant de vie sociale.

Les plateformes dédiées aux appels vidéo de groupes, comme les applications américaines Zoom et HouseParty, connaissent un succès inédit. Prises d'assaut par les personnes isolées désireuses de partager des moments avec leurs proches, elles sont tous les soirs le théâtre de milliers d'apéritifs virtuels à travers le pays.

Des millions de Français profitent aussi de leur expérience de l'assignation à résidence pour jouer en ligne. Chaque soir, des escadrons de joueurs confinés se donnent rendez-vous entre amis dans les modes multijoueurs des consoles de salon pour disputer des matches de foot ou arpenter des théâtres de guerre et des mondes disparus manette en mains.

Mais il n'est pas forcément nécessaire de disposer d'une machine dernier cri ni de passer à la caisse pour garder le contact en se divertissant en ligne : des applications mobiles et des sites Internet permettent aussi de jouer avec ses proches à moindre frais. Tour d'horizon.

Board Game Arena et Plato, pour les fans de jeux de société

Les Français adorent les jeux de société. L'Hexagone est devenu ces dernières années le plus gros marché d'Europe en la matière. En ces temps troublés, des plateformes en ligne permettent aux passionnés d'assouvir leur soif d'aventures collaboratives et de conquêtes stratégiques.

La première, Board Game Arena, n'est pas une application à proprement parler mais un site Internet sur lequel il est possible de jouer au célèbre Loup Garou mais aussi à des centaines de jeux de plateau (Backgammon, Saboteur, Dixit, etc.) et de cartes (Uno, Yahtzee, 6 qui prend, etc.). Il suffit de créer un compte gratuit et d'inviter ses contacts. Près de 30.000 joueurs s'y rendent chaque jour entre copains ou à la table d'inconnus.

Board Game Arena permet de jouer à des jeux de société en ligne Crédit : BGA

Dans la même optique, l'application mobile Plato propose une trentaine de jeux comme le billard, les échecs, un scrabble, un avatar de Uno, un poker ou la bataille navale, et une interface de discussion instantanée pour échanger avec ses amis pendant les parties. Elle est l'une des plus téléchargées sur iPhone et Android depuis le début du confinement.

Deux mois pour découvrir Google Stadia

Google Stadia promettait de révolutionner en profondeur l'industrie du jeu vidéo avec sa technologie de jeu dans le nuage permettant de jouer à distance sur n'importe quel écran (smartphone, tablette, télévision) connecté à Internet à des jeux de console de dernière génération avec ou sans manette. Quatre mois après son lancement, la plateforme fait pour l'instant l'effet d'un pétard mouillé, la faute à une offre trop restrictive, une compatibilité limitée et un catalogue trop léger.

> Destiny 2 - Official Launch Trailer

Mais Google est déterminé à profiter du confinement pour relancer l'intérêt autour du service en offrant deux mois d'essais gratuits pour tous les nouveaux inscrits. Le seul prérequis est de posséder une adresse Gmail. Une bonne occasion pour découvrir le service qui donne accès à certaines références gratuitement comme le blockbuster Destiny 2, mais aussi Grid, Gylt, SteamWorld Dig 2, Stacks on Stacks ou Thumper.

Les univers multiples d'Apple Arcade

Tous les propriétaires d'iPhone et d'iPad ne le savent peut-être pas encore mais Apple a lancé en septembre dernier sa première plateforme de jeu mobile. Accessible dans un onglet dédié de l'AppStore, Arcade donnera accès en échange d'un abonnement à 4,99 euros (mais le premier mois est offert) par mois à une centaine de jeux jouable sur iPhone, iPad et l'Apple TV dans la limite de six écrans.



La spécificité de la plateforme est que tous les jeux sont sans exclusifs, sans publicité ni contenus payants. Comme avec Stadia, il est possible de commencer un jeu sur l'iPhone et de le poursuivre sur tout autre appareil connecté au même compte Apple. Et si jouer avec les commandes tactiles ne vous convient pas, Apple laisse la possibilité de connecter une manette Xbox One (en maintenant appuyé le bouton "Connect") ou PlayStation 4 (même logique avec les touches "Home" et "Share").

> SAYONARA WILD HEARTS | Launch Trailer

Parmi les nombreux titres proposés, on retrouve des franchises célèbres, comme Sonic Racing, Rayman Mini, Lego Brawls et Pac-Man, mais aussi des plongées dans des univers à l'esthétique très tranchée, comme Sayonara Wild Hearts, une odyssée musicale interactive pop, synthétique et lumineuse ou le récent Spyder, un captivant jeu d'aventures et d'espionnage à l'ambiance sixties.

Draw Something et Skribbl pour les adeptes du Pictionnary

Le confinement est aussi le moment de laisser parler votre talent de dessinateur avec l'application Draw Something, disponible sur iPhone et Android, sorte d'avatar du jeu télévisé Dessiné c'est gagné et du jeu de société Pictionnary. Le concept est immuable : faire deviner une liste de mots à vos amis en les illustrant à l'aide d'un crayon numérique. Pour des parties de plus grande envergure, Skribbl.io permet de créer des parties privées réunissant jusqu'à 12 personnes sur PC et smartphone.

Skribbl est une sorte de Pictionnary en ligne jouable jusqu'à 12 participants Crédit : Skribbl