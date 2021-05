"Army of The Dead" : que vaut le film "ovni" de Zack Snyder sur Netflix ?

"Army of the Dead" est disponible depuis le 21 mai 2021 sur Netflix

publié le 24/05/2021 à 17:28

Zack Snyder poursuit sa reconquête du cinéma sur Netflix avec Army of The Dead. En mars dernier, il avait subjugué les fans de DC Comics en sortant sur la plate-forme HBO Max, sa version de Justice League. Une épopée de super-héros très différente du film que Joss Whedon avait repris en cours de route en 2016 et qui n'avait pas su faire battre le cœur des fans.

Depuis le 21 mai, Army of The Dead est ainsi disponible sur Netflix. Un film de zombies, mais pas que. Le réalisateur y mélange les codes du film gore, d'action et continue de travailler les thèmes qui lui sont chers : la culpabilité, la relation père et enfant, l'héroïsme, la famille. Tout en offrant certains plans spectaculaires, du slow motion et une bande-son léchée et surprenante.

Dans Army of The Dead, vous voilà propulsés dans la ville de Las Vegas devenue le royaume des zombies, après qu'un mort-vivant sorti de la mystérieuse et célèbre Zone 51 s'échappe d'un fourgon blindé. Les touristes, les Elvis Presley, les fans des machines à sous et les habitants de "la ville du péché" deviennent rapidement des zombies, forçant le gouvernement américain à la détruire avec une bombe nucléaire.

> Army of the Dead | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Avant cette explosion, un groupe de mercenaires a pour mission de récupérer des millions de dollars dans la chambre forte d'un casino, au beau milieu des morts. Vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu. Attention, la suite du papier contient quelques spoilers.

Une intrigue qui tombe un peu trop vite à plat

Telles les Suicide Squad de James Gunn et David Ayer, l'équipe de têtes brûlées de Zack Snyder a des personnalités bien marquées et des corps cicatrisés. Les protagonistes ont presque tous payé de leur sang la première mission de sauvetage de Las Vegas, surtout le "héros", Scott (Dave Bautista, l'inoubliable Drax de Marvel) qui a dû assassiner sa femme transformée en zombie.

Il est accompagné, entre autres, d'un expert en coffre-fort, le jeune Dieter, maestro des verrous, mais peu apte à tuer du zombie, Vanderohe, un ancien guerrier armé d'une scie électrique, Maria, l'as des fusils, Marianne, la pilote d'hélicoptère ou encore Chambers et Guzman, deux YouTubeurs qui veulent faire grimper leur nombre de followers en tuant du mort-vivant.

Scott (Dave Bautista) dans les rues de Las Vegas Crédit : CLAY ENOS/NETFLIX

Ils ont plusieurs heures pour entrer dans la ville, forcer le coffre-fort du casino et s'envoler avec des millions dans leurs sacs. Le pitch vous prend d'emblée, car Snyder brouille les codes du film de zombies "classique". Malheureusement, certains rebondissements sont visibles rapidement et alourdissent le film. Le bras droit d'Hunter Bly, l'homme qui veut récupérer son magot, trahit ses camarades, Kate, la fille de Scott échappe à la surveillance de son père, Maria révèle ses sentiments à Scott... Cela n'empêche pas de passer un bon moment, mais il aurait été plus sympathique d'avoir moins de "lourdeurs".

De belles surprises

Zack Snyder vous surprendra : avec des litres d'hémoglobines, des os qui sortent de la chair, ou encore des musiques d'Elvis Presley lorsque les zombies attaquent Vegas. Le plus surprenant est lorsque le commando arrive dans les rues de Vegas, et que les zombies ont complètement desséchés. Point donc d'entrée en fanfare sous les balles face aux hurlements des morts-vivants, mais une cérémonie de soumission.



En effet, les zombies dits "alpha" sont intelligents et organisés. Ils ont créé un royaume dirigé par un roi, le premier homme infecté, et sa reine, au corps aussi désarticulé que Regan MacNeil dans L'Exorciste. Les mercenaires peuvent marcher, au départ, tranquillement, entre les corps "hibernés" des zombies, qui dorment à poing fermé, après avoir fait une offrande à la Reine. Une approche surprenante et rafraîchissante de la vie d'un zombie, qui rappellera à certains et certaines, l'intrigue de Je suis une Légende avec Will Smith.



Ainsi, par son intrigue qui possède certains rebondissements et la beauté de certains plans, notamment le coucher de soleil dans le désert du Nevada, Army of The Dead est une belle surprise de Netflix. Réservé à un public âgé de plus de 16 ans, il vous entraîne dans l'univers de Zack Snyder, assez éloigné de ses précédents films pour DC Comics. Une aventure avec du sang et des larmes, qui se regarde et s'apprécie.