Netflix : que vaut le film "Oxygène" avec Mélanie Laurent ?

publié le 11/05/2021 à 13:43

Oxygène, c'est le titre du nouveau film d'Alexandre Aja, qui sera disponible dès le 12 mai prochain sur Netflix. Un film de science-fiction avec Mélanie Laurent, dans un rôle fortement déconseillé aux claustrophobes !

Imaginez, vous vous réveillez recouvert d'un linceul, dont vous parvenez à vous extraire pour découvrir que vous vous trouvez dans une sorte de sarcophage futuriste, bardé d'électronique. Vous ne savez pas ce que vous faites-là, vous ne savez pas qui vous êtes et votre seul allié est un ordinateur dont la voix synthétique vous annonce que votre réserve d'oxygène ne cesse de baisser dangereusement.

Voilà le point de départ de ce thriller haletant dans tous les sens du terme, signé Alexandre Aja, prodige français du cinéma fantastique et d'horreur, parti tourner à Hollywood les remake de La colline a des yeux et Piranhas ou le très réussi Crawl avec des crocodiles affamés.

> Oxygène | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Le scénario de Oxygène lui est parvenu il y a 2 ans mais l'histoire, qui montre notamment l'Humanité décimée par un mal mystérieux, a pris tout son sens l'an dernier. "Ça commence comme un film de claustrophobie et finalement ça prend une autre dimension avec une réflexion quasi existentielle. Et évidemment quand la pandémie a commencé et qu'on s'est retrouvés confinés, le scénario a pris une dimension beaucoup plus malheureusement réaliste. Et ce qui était de l'anticipation et de la science-fiction est devenue ce qu'on vivait au jour le jour et une nécessité, pour moi en tant que cinéaste, à réaliser en tout cas", confie Alexandre Aja au micro de RTL.

Mélanie Laurent réalise une véritable performance

Et c'est donc Mélanie Laurent, qui incarne cette femme mystérieuse, enfermée vivante, se posant mille questions sans réponses. Oxygène devient d'ailleurs assez vite bien plus qu'un simple film de science-fiction, abordant des questions métaphysiques sur l'identité, le sacrifice, la renaissance. La comédienne s'est lancée dans l'aventure il y a tout juste un an.

Mélanie Laurent réalise dans le film une véritable performance. Elle est quasiment seule à l'écran pendant deux heures, cloîtrée dans un décor exigu, filmée allongée, passant par toutes les émotions. Une véritable expérience de jeu. "Quelle chance inouïe d'avoir la possibilité de jouer tout ça, de montrer toutes ces émotions. C'était un challenge physique de passer 5 semaines, et non 3 heures comme dans le film, dans une boîte. Ce personnage de Liz est bouleversant, à chaque fois que je lisais le scénario, je pleurais", confie l'actrice.

Mélanie Laurent, impressionnante dans le très réussi "Oxygène" d'Alexandre Aja avec aussi la voix bien flippante de Mathieu Amalric qui prête la sienne à Milo, l'ordinateur.