Stranger Things 4 | Eleven, are you listening? | Netflix

publié le 07/05/2021 à 09:45

On avait presque oublié Eleven ! La saison 4 de Stanger Things se rappelle à notre bon souvenir en dévoilant ce 7 mai 2021 un deuxième teaser particulièrement énigmatique (le premier remonte à février 2020). En une minute seulement, une ambiance malsaine et angoissante émerge des images. il est très difficile de savoir de quoi il retourne exactement mais on semble se trouver dans le laboratoire du Père, ce scientifique qui a kidnappé et entraîné la petite fille pour qu'elle développe ses pouvoirs télékinétiques. L'homme aussi qui lui a donné son "nom".



Dans ce trailer, on aperçoit que très brièvement notre héroïne. Tout juste un regard à la fin de la séquence. Aucune nouvelle de nos autres personnages principaux. A la place, nous avons droit à une petite visite de ce centre d'expérimentation où de nombreux enfants doués de pouvoirs surnaturels sont analysés. Horloge, caméras, murs infranchissables et lumière froide des néons servent de décor. Un univers carcéral qui jure avec les jouets et les rires des enfants. On peut en voir certains bouger de petites voitures avec leur esprit. Malgré l'arc-en-ciel au mur, c'est une ambiance de film d'horreur qui se dégage de cette bande-annonce. Quelque chose va se passer...

La légende de la vidéo, elle, ne donne que deux éléments : "002/004". Une date (le 4 février 2022, qui tombe un vendredi... parfait) ? L'histoire des enfants Two et Four ? Il est trop tôt pour avoir des certitudes. Sur Instagram, David Harbour (le shérif Jim Hopper) a révélé que la quatrième saison de la série était prévue pour début 2021.... Mais ça, c'était avant que le coronavirus ne vienne bousculer tous les agendas d'Hollywood. D'après le comédien Finn Wolfhard (Mike) cette saison 4 pourrait être diffusée au "début... de l'année 2022". La théorie du 4 février pourrait donc tenir. Il va falloir être très patient. Mais voyons le verre à moitié plein, si cette quatrième saison met du temps à arriver sur nos écrans, on sait qu'il ne s'agira pas de la conclusion définitive. Ross Duffer, le co-créateur de la série, a confirmé qu'une cinquième saison verrait le jour.