VIDÉO - Vianney annonce son retour après une pause musicale de plus d'un an

publié le 24/04/2020 à 10:19

Excellente nouvelle pour les fans de Vianney. Après plus d'un an loin des réseaux sociaux et de la scène musicale, le chanteur a annoncé son grand retour le 23 avril 2020 avec une vidéo (sans son).

"Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous ____ Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir. Dans ce printemps si étrange, j’espère que vous tenez tous bon & suis tellement heureux qu’on se retrouve", écrit Vianney tout en dévoilant dans la vidéo que sa nouvelle chanson sortira le 7 mai prochain.

Il avait annoncé son départ des réseaux sociaux le 16 janvier 2019, en expliquant sa démarche dans un message pour sa communauté : "Je vais retrouver un peu d'ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j'ai reçu ces dernières années". La suite de l'aventure musicale, Vianney la dévoilera le 7 mai prochain sur ses réseaux.

