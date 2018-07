My Own Way -Amy Winehouse (song demo)

publié le 28/02/2018 à 17:14

Cette merveille musicale risque de plaire aux fans d'Amy Winehouse. Sept ans après la disparition de la chanteuse, une chanson inédite a été mise en ligne le 25 février par l'un de ses anciens compositeurs, Gil Cang. Elle s'intitule My Own Way.



C'est en 2001 que la jeune femme âgée de 17 ans a enregistré ce titre aux sonorités soul et R&B. On y découvre une voix étonnante, bien différente de celle de l'interprète de Back To Black et Rehab. Dans un entretien publié dans Camden New Journal, le compositeur raconte avoir enregistré la chanson avec la chanteuse avant sa signature chez Island Records et la publication de son premier album, Frank, en 2003.

"En discutant pour la première fois, nous avons découvert que nous avions les mêmes goûts pour le reggae, le ska et les groupes féminins des années 60", confie Gil Cang. "Quand vous enregistrez avec quelqu'un pour un jour ou deux, il faut trouver le bon son rapidement et Amy savait ce qu'on voulait".

Si cette chanson d'Amy Winehouse n'a été dévoilée que récemment, c'est parce que le musicien l'avait perdu pendant longtemps. "Je l’ai retrouvée la semaine dernière seulement et j'ai pensé qu’il fallait la publier pour que les gens puissent l’écouter". Un beau cadeau pour les fans qui ne cessent de le remercier sur sa chaîne YouTube.