Quand Christine and the Queens chantait "It’s Only Mystery" aux César en 2016

Christine and the Queens interprète "It's Only Mystery", la chanson phare du film Subway.

publié le 12/03/2021 à 08:30

Chaque année la cérémonie des César offre un moment musical souvent surprenant… En 2016, pour célébrer les 30 ans des trois César du film Subway de Luc Besson, on a entendu sur scène la chanson phare du film, It’s Only Mystery. Ce morceau, à l’origine interprété par l’américain Arthur Simms, a remporté un immense succès en 1985, en même temps que le film.

La chanson a été composée par le complice de Luc Besson, Eric Serra, sa partition est d’ailleurs très largement inspirée dans les couplets du morceau I Can See Clearly Now de Johnny Nash. Et pendant la soirée des César de l’année 2016, c’est la chanteuse Christine and the Queens qui était apparue sur la scène du Châtelet, pour livrer sa version de ce tube.

Pour les paroles, le musicien Eric Serra devait au départ travailler avec une Américaine qui lui a fait faux bond, il a donc appelé à la rescousse sa compagne de l’époque, qui n’était autre que Corinne Marienneau, la bassiste du groupe Téléphone. C’est elle qui a écrit le texte de la chanson, en une nuit, après avoir lu le scénario du film Subway…

> Christine and the Queens "It's Only Mystery" - 41ème cérémonie des César - CANAL+