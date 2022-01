Cette semaine, Le Grand Studio RTL reçoit Michaël Gregorio. Le chanteur a interprété 5 titres, Ténoro / Soprano, Moonlight in Vermont, Les Djadja's, September et Diego, tous extraits de son spectacle L’Odyssée de la voix.

Dans ce nouveau spectacle le chanteur et ses musiciens nous embarquent dans un voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick et nous propose d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop, du rock, et du rap.

Bienvenue dans l'univers de Michaël Gregorio, un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement et qu'il nous propose d'en découvrir quelques extraits dans ce Grand Studio RTL.

C'est La Zarra qui a succédé à Michaël Gregorio. La chanteuse québécoise, a interprété les titres, Tu t’en iras et Fille de joie , tous deux extraits de Traîtrise son premier album très attendu et sorti en décembre dernier.