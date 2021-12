Ce semaine Le Grand Studio RTL reçoit Aldebert. Le chanteur a interprété 9 titres dont sept extraits de son nouvel album Enfantillages 4 : Emmène-moi, Double Papa (en duo avec Calogero), Western spaghetti, Les petites pierres (en duo avec Gauvain Sers, Ours & Pierre Souchon), Paparfait, L’arnaque, Ecrans, rendez-nous nos parents ! ainsi que deux titres tirés de son précédent disque Enfantillages 3 : Madame nature et Les super-pouvoirs pourris.

Depuis dix ans, Aldebert est devenu une référence musicale dans les cours de récré. Il revient avec Enfantillages 4, pour le plus grand bonheur de nos enfants. Les nombreux invités (Calogero, Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, Souchon père & fils, Oxmo Puccino, Peter Garrett, Youssou N’Dour,…), les arrangements et les thèmes de son nouvel album nous offrent ici une véritable ouverture sur le monde. Le chanteur y aborde des sujets sensibles et actuels tels que l’homoparentalité (Double papa), l’usage abusif des nouvelles technologies (Ecrans, rendez-nous nos parents !) ou encore la protection de l’environnement, non sans une pointe humour. Il s’affirme dans le rôle du père, tout en conservant son âme d’enfant, et entraîne ainsi avec lui toutes les générations dans son univers !