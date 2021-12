Ce semaine Le Grand Studio RTL reçoit Louane. La chanteuse a interprété 7 titres dont quatre extraits de la réédition de son nouvel album Joie de Vivre (En couleurs) : Tornade,

Derrière le brouillard (en duo avec Grand Corps Malade), Aimer à mort (Joie de vivre), Donne-moi ton cœur, ainsi que Si t’étais là, On était beau extrait de Louane et Nous tiré de son premier album Chambre 12.

Avec Joie de Vivre (En couleurs) Louane ne s’est pas contentée d’ajouter de nouvelles versions et un inédit à son disque. Elle y a travaillé depuis longtemps, et n'a pas seulement ajouté six titres inédits, mais a réorganisé tout l'album avec ces nouvelles chansons. Plus de fioritures, plus d'intro mais les nouveaux titres, dont le duo avec Grand Corps Malade d’abord sorti sur son album à lui, s'insèrent naturellement dans le reste de l'album. Une réédition "plus personnelle que jamais avec un vrai morceau de mon coeur qui vient vous voir" d'après un post de la chanteuse sur Instagram.

C'est Native qui a succédé à Louane. Laura Mayne qui a sorti le 5 novembre 2021, un album best-of du groupe Native 2121 contenant des version ré-enregistré de tubes du duo, a interprété deux titres Si la vie demande ça et Tu planes sur moi.