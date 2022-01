Le Grand Studio RTL reçoit Nolwenn Leroy cette semaine. La chanteuse a interprété 5 titres, donc quatre extraits de son nouvel album, le huitième, La Cavale sorti en novembre dernier : Brésil, Finistère, le premier single extrait de l'album, Loin, Tu me plais et Mon beau corsaire ainsi que Brest, un titre écrit par Miossec que la chanteuse avait repris dans son album Bretonne consacré à la musique celtique.

Après un retour inattendu cet été avec son très dansant Brésil, Finistère, la chanteuse qui va bientôt fêter ses 20 ans de carrière revient enfin avec un album intimiste dans lequel elle a choisit de se livrer avec légèreté. Un disque qu'elle a réalisé avec Benjamin Biolay qui en signe plusieurs morceaux.

C'est Ours qui a succédé à Nolwenn Leroy a interprété deux titres, La 5ème saison et NTM à Bercy, tous deux extraits de son dernier album : Mitsouko, (un hommage au groupe de Catherine Ringer et Fred Chichin), un album nostalgique et réjouissant où l'on retrouve le grain de folie timide que l'on avait tant apprécié dans ses albums précédents.