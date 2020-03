publié le 01/03/2020 à 10:30

Le chanteur et acteur Marc Lavoine était invité de l'émission de Laurent Ruquier, ce samedi 29 février. Sur le plateau d'On n'est pas couché, il s'est confié sur sa passion pour le théâtre et son rapport privilégié avec le public.

"La scène, c’est vraiment notre vie", a-t-il déclaré," C’est là où les choses deviennent le plus tangible", a poursuivi le chanteur. "Les gens achètent leur ticket tellement longtemps à l'avance. On est parfois en retard... Et ils font la queue. On a un lien ensemble, on a quelque chose qui nous lie, par le cœur, sans que l'on se connaisse vraiment", a-t-il expliqué.

"Moi, j'aime les gens qui viennent du théâtre : Gérard Philipe, Jean-Louis Trintignant.... C’est le grand luxe la scène", a-t-il conclu. Il était venu présenter son dernier album, Morceaux d'amour, un best-of de ses plus belles chansons et duos, avec sept titres inédits.

