publié le 28/02/2020 à 16:56

Le 28 février, Louis Chedid a sorti Tout ce qu'on veut dans la vie, son 19e album studio. Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste a interprété des extraits de ce nouvel album. Cet album est une ode à la légèreté de la vie et au besoin de candeur. Il forme une sorte de diptyque avec On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, paru il y a dix ans.

La même puissance mélodique, la même envie de parler des choses simples de la vie et de nous faire du bien. Ce disque s'écoute comme un guide du mieux vivre, avec ses petits conseils pour voir la vie autrement. Plus que jamais Louis Chedid est le parangon de la chanson humaniste. Accompagné du producteur Marlon B., il a habillé ses chansons avec élégance et modernité. Louis Chedid sera en tournée à partir du 27 mars à Forges-Les-Eaux jusqu'au 28 mai à Langres, partout en France. Il sera notamment à l'Olympia les 26 et 27 mai 2020.

Puis, Barbara Pravi est arrivée sur la scène du Grand Studio RTL. Elle a présenté son nouvel EP Reviens pour l'hiver, sorti le 7 février dernier. Un album où chaque chanson est composée sur son petit piano et invite à un voyage sonore au-dessus de la terre.