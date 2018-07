publié le 29/09/2017 à 18:29

Benjamin Siksou remet sa casquette de musicien. Après quelques passages remarqués au cinéma, l'auteur-compositeur et interprète français s'est rendu dans les studios de la rue Bayard pour y interpréter deux morceaux, reprenant la chanson Le Baiser d'Alain Souchon avant d'interpréter son dernier titre, extrait de son premier album personnel Au chant du coq, Ça ira, dans Le Grand Studio RTL.



Tout comme Christophe Willem, Benjamin Siksou est passé par la case Nouvelle Star avant de réussir dans une carrière solo en 2008. S'il n'a pas remporté le télé-crochet, il est toutefois arrivé finaliste et n'a pas manqué de se faire remarquer auprès du public. Le musicien amoureux de sonorités jazz et blues fera une petite carrière au cinéma, participant à la bande originale du film Toi, moi, les autres. Il a également participé aux projets musicaux d'André Manoukian, avant de créer le spectacle musical Valise Blues.

Malgré ces nombreuses années d'activité, son premier album Au chant du coq est sorti seulement le 22 septembre 2017. Benjamin Siksou en avait déjà dévoilé deux singles, Tomber du camion et Ça ira, interprété dans Le Grand Studio RTL.

