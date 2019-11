Marc Lavoine sur RTL : "Ma mère m'a donné 'Les yeux revolver'"

publié le 01/11/2019 à 11:46

Marc Lavoine revient avec un triple album "best of" intitulé Morceaux d'amour qui continent, bien sûr, certaines de ses plus belles chansons mais aussi des inédits comme Morceaux d'amour qui donne son nom au disque. Quel est le fil conducteur de cet album ? "Mon enfance, l'éducation de mes parents, entre la folie littéraire de mon père et la sagesse de ma maman, sa poésie", là est le fil rouge qui se tisse entre ces chansons, explique Marc Lavoine au micro de RTL.

"Ma mère m'a donné les Yeux revolver, elle m'a donné ma vie en chanson. C'est une phrase de ma mère et cette chanson ne m'a jamais quitté. Cette chanson d'amour possède en elle cette tendresse que ma mère et moi partagions, raconte le chanteur. Je la remercie de m'avoir donné autant d'affection. Elle n'avait pas le sens du ressentiment. Elle avait le sens du pardon et sa faiblesse était sa force."

Les chansons de Marc Lavoine accompagnent la vie de beaucoup de Français et sont entrées dans leurs vies. "Je viens d'un milieu populaire, rappelle Marc Lavoine. Une oeuvre populaire est une oeuvre exigeante. Sinon ça ne reste pas. Je continuerai à travailler comme ça jusqu'à mon dernier souffle".

Un public fidèle et une voix travaillée

"C'est le public qui donne leur dimension à mes chansons. Moi je ne fais que les écrire et les chanter et je les partage. [35 ans de carrière] c'est d'abord la fidélité et la gentillesse d'un public. On ne se tape pas dans le dos, on n'est pas potes mais il y a une vérité entre nous, affirme-t-il. Je les aime beaucoup. Je ne suis pas là pour leur dire qu'ils sont mes amis. Mais à la fin, on s'aime."

Marc Lavoine c'est aussi un timbre de voix très particulier, chaud et grave, qui a fait la carrière et l'identité du chanteur. "Cette voix c'est une chance. La voix c'est la résonance de la vie. C'est un travail mental et physique", rappelle-t-il en balayant l'idée du simple don. Morceaux d'amour, triple album best of de Marc Lavoine sort ce 1er novembre et il reviendra naturellement sur certains duos mythiques du chanteur avec de nombreuses femmes dont des nouveautés comme une chanson désormais partagée avec Clara Luciani. Il repartira en tournée dès le 6 novembre.