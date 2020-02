publié le 07/02/2020 à 18:12

Après le succès de Hit Sale, leur premier album, le groupe français Therapie Taxi a régalé de nouveau leurs fans avec Cadavre Exquis, sorti fin 2019. Pour ses 16 nouveaux titres, "Adé", "Raph" et Renaud ont été rejoint par Vincent et Ilan, les musiciens qui les ont accompagnés sur leur tournée Hit Sale.

Sur la scène du Grand Studio, Therapie Taxi ont interprété 3 de leurs nouveaux titres Candide Crush, le premier single qu'ils ont dévoilé avant la sortie de Cadavre Exquis, puis Naïve et YX. Le groupe reprend leurs thèmes fétiches : l'amour, l'autodérision, les rapports avec les autres et le monde actuel. Therapie lancera sa tournée de Zéniths pour Cadavre Exquis dès avril 2020 en démarrant à Nantes (1er avril). Ils passeront ensuite à Caen (10 avril), Bordeaux (18 avril ), Paris (22 avril ), Lille (25 avril ) et Montpellier le 29 mai 2020.

C'est ensuite au tour d'Ofenbach de faire le show dans le Grand Studio RTL. Le duo électro est venu interpréter son nouveau single : Insane, mais aussi ses grands titres comme Katchi, Feelin Good et Be me mine. Ils seront en concert le 15 février 2020 à Toulouse, le 22 février à Lille et le 29 à Brest.