Les Frangines étaient dans le Grand Studio RTL accompagnées de leurs musiciens : Simon Strauss à la guitare, Remy Charlet aux claviers et Julien Botas à batterie pour présenter Notes, leur nouvel et 2e album sorti vendredi 6 mai 2022. Elles ont joué 5 titres dans l'émission, trois extraits de leur nouvel album : Notes, Seras tu là ? et Rappelle-toi,

ainsi que Ensemble et Donnez-moi deux titres que l'on retrouve sur leur premier album éponyme.

Les Frangines, c’est l’histoire d’une rencontre entre deux jeunes filles : Anne et Jacinthe. Nées de parents différents mais bercées par les mêmes mélodies, ces sœurs de cœur assument une filiation avec des artistes de la nouvelle scène pop-folk comme Boulevard des Airs, Vianney ou Cocoon. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard après avoir collaboré avec Vianney, leur ami de longue date sur le titre Ensemble que Notes, le nouveau single de leur deuxième album composé en collaboration avec Sylvain Duthu de Boulevard des airs. Un titre qui décrit ces tâches quotidiennes qui nous assomment, et qui invite reprendre sa vie en main en prenant du temps pour soi, un titre qui annonce le nouvel album et le retour en 2022 des Frangines sur le devant de la scène après une tournée de plus de 100 dates (incluant un Café de la Danse, un Trianon et deux Olympia remplis en un temps record ainsi que les plus grands Zéniths),

C'est Céphaz accompagné de Fabien Taverne à la guitare qui a succédé au Frangines sur la scène du Grand Studio RTL. Pour son 2e Grand Studio RTL (il était déjà passé avec Aloe Blacc), le chanteur est venu présenter son 1er album L’Homme aux 1000 couleurs sorti le 29 avril 2022. Il en a joué trois extraits (dont un en exclusivité pour RTL.fr) Toi tu pars, On a mangé le soleil, et L’homme aux mille couleurs.



Les Frangines seront en tournée dans toute la France à partir de septembre 2022 : le 22 septembre Le Touquet Paris Plage - Palais Des Congrés, le 23 septembre Le Havre - Carre Des Docks, le 25 septembre Zenith Paris - La Villette, le 20 octobre Aix en Provence - 6mic, le 5 novembre - Brest - La Carene, le 19 novembre - Saint Etienne - Le Fil, le 15 décembre – Strasbourg - La Laiterie.

Céphaz présentera son nouvel album sur scène le 19 mai au Café de la Danse à Paris, le 4 juin au Festival Joy Connection à Pornichet et le 5 juin au Pop’Cornes Festival à Le Russey.

